Nuevas monedas de $10 y $50 en Chile: cuándo circularán y qué cambia

El Banco Central presentó el miércoles 26 de agosto las nuevas monedas de $10 y $50 las cuales presentan cambios en peso, diámetro y canto respecto de las piezas actuales, pero conservando los principales elementos de diseño.

De acuerdo al emisor, la denominación de $50 comenzará a circular en octubre de este año y la de $10 lo hará en enero de 2027.

El cambio más visible está en la moneda de $10. Mantiene su diseño, pero reduce su diámetro de 21 a 18,7 milímetros y pesa 3,46 gramos.

Además incorpora un canto liso, característica que, de acuerdo con el instituto emisor, ayudará a distinguirla de otras denominaciones.

La moneda de $50, en cambio, conserva una apariencia muy similar a la actual: mantiene el mismo diseño y el mismo diámetro, y su única variación física es el peso, que pasa de 7 a 6,5 gramos.

Menor costo de las nuevas monedas

Ambas piezas se fabricaron con una tecnología de amplio uso internacional en la acuñación de monedas, según el Central.

El proceso utiliza electricidad para recubrir un núcleo de acero con capas de metales y disminuye el uso de aleaciones no ferrosas, como el cobre o el níquel. Según el Banco Central, los precios de esos metales suelen ser más altos y volátiles, por lo que la nueva tecnología permitirá reducir los costos asociados a la producción de las monedas.

Debido a ese núcleo de acero, las nuevas monedas pueden ser atraídas por un imán, una característica propia del material utilizado en su fabricación. El Banco Central señaló que esta tecnología se emplea desde hace décadas en países como Reino Unido, Canadá, México, Brasil y Colombia, entre otros.

Las nuevas piezas no reemplazarán a las que están hoy en circulación. “Se sumarán al circulante existente y se incorporarán gradualmente junto con las monedas que hoy conocemos. Las monedas actuales seguirán siendo completamente válidas y podrán seguir utilizándose con total normalidad. No es necesario canjearlas”, sostuvo la gerenta tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú.

El organismo desarrollará un proceso de coordinación con bancos, comercios, empresas de transporte de valores y otros actores vinculados al manejo de efectivo.

¿Qué pasará con las monedas antiguas?

Las monedas actuales de $10 y $50 continuarán siendo válidas y podrán utilizarse normalmente. Las nuevas piezas se incorporarán de manera gradual al circulante, por lo que durante un período convivirán con las monedas que actualmente utilizan los chilenos.