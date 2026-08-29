SERNAC lanza cotizador de materiales de construcción: revisa y compara precios antes de comprar

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) lanzó una nueva herramienta gratuita que permite consultar y comparar precios referenciales de materiales y artículos de construcción disponibles en tiendas con venta online.

El Cotizador de Materiales busca entregar información a las personas consumidoras para que puedan conocer los valores de referencia de distintos productos y tomar decisiones de compra con mayor información.

La herramienta cobra especial relevancia ante emergencias climáticas, cuando las familias pueden necesitar realizar reparaciones o reponer elementos dañados en sus viviendas.

¿Qué se puede consultar en el Cotizador?

La herramienta permite buscar productos y revisar sus precios de acuerdo con distintos criterios.

Se puede consultar información según:

Región.

Comuna.

Categoría.

Producto.

Precio referencial.

Además, permite generar una cotización a partir de los artículos seleccionados, facilitando la planificación de las compras.

¿Cuántos productos incluye la herramienta?

El Cotizador de Materiles considera alrededor de 1.300 productos diferentes, disponibles en 36 comunas del país.

La cobertura incluye las 16 regiones de Chile, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, considerando capitales regionales, principales centros urbanos y otras comunas con actividad comercial relevante.

¿Cuánto pueden variar los precios de los materiales?

Uno de los datos que entrega la herramienta son las diferencias de precios que pueden existir entre productos de una misma categoría.

Entre los ejemplos informados por SERNAC se encuentran:

Cemento de 25 kg: desde $4.190 hasta $8.610, con una diferencia de 105,5%.

Linterna LED recargable: desde $8.590 hasta $16.990, con una diferencia de 97,8%.

Martillo carpintero: desde $4.990 hasta $15.990, con una diferencia de 220,4%.

SERNAC advierte que estas diferencias pueden responder a factores como la marca, los materiales, las características específicas o la calidad de cada producto.

Por eso, los precios deben utilizarse como una referencia para comparar alternativas, considerando siempre las características del artículo que se desea comprar.

¿Para qué sirve el Cotizador de SERNAC?

La principal utilidad de la herramienta es permitir que las personas tengan una referencia antes de realizar una compra.

Con esta información es posible:

Comparar precios.

Identificar alternativas según el presupuesto.

Planificar compras de materiales.

Revisar distintas categorías de productos.

Conocer valores referenciales antes de cotizar directamente con un proveedor.

Tomar una decisión de compra más informada.

¿Cada cuánto se actualizarán los precios?

El Cotizador será actualizado semanalmente.

Sin embargo, SERNAC recalca que los valores publicados son precios referenciales, por lo que pueden existir diferencias con el precio disponible al momento de concretar una compra. La herramienta es completamente gratuita y está disponible en el sitio web del SERNAC.Su implementación considera información recopilada automáticamente desde los canales de venta online de ocho proveedores.