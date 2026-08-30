¿Cómo elegir el extractor de leche materna adecuado? Recomendaciones según cada necesidad

Elegir un extractor de leche materna puede generar dudas, especialmente ante la variedad de modelos y funciones disponibles. La decisión no debería centrarse solamente en la potencia de succión, sino también en las necesidades de cada madre y en el contexto en que utilizará el dispositivo.

En América Latina, cerca del 95% de las mujeres inicia la lactancia materna tras el nacimiento de sus hijos; sin embargo, apenas el 34% logra mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé.

Factores como la reincorporación laboral temprana —que ocurre comúnmente entre las semanas 6 y 10 postparto— y los prolongados tiempos de traslado en algunas ciudades plantean desafíos para mantener la lactancia, haciendo necesario contar con herramientas de apoyo adaptadas a la realidad cotidiana de las familias.

¿La potencia del extractor determina qué tan efectiva será la extracción?

No necesariamente. Una mayor potencia de succión no significa automáticamente una extracción más rápida o eficiente.

La eficacia depende de varios factores:

Estímulo rítmico adecuado.

Correcta colocación de la copa.

Tamaño apropiado de la copa mamaria.

Tolerancia y comodidad de la madre.

Capacidad del dispositivo para estimular la eyección de leche.

Ritmo de extracción adecuado para cada mujer.

“El verdadero avance del extractor no fue simplemente obtener más leche; fue permitir que la lactancia pudiera continuar incluso cuando las circunstancias impiden que la madre y el bebé estén juntos. La potencia máxima no es igual a una extracción más efectiva; el extractor es el que debe adaptarse a la mamá, a su anatomía y a su estilo de vida, y no al revés”, afirmó la doctora Karinne Jirón Machado, pediatra, neonatóloga e integrante de la International Board of Certified Lactation Consultants (IBCLC).

¿Qué extractor conviene si la madre trabaja o necesita movilizarse?

Cuando una madre se reincorpora al trabajo o pasa varias horas fuera de casa, existen características que pueden facilitar la extracción durante la jornada.

Se recomienda considerar:

Autonomía, para poder realizar otras actividades durante la extracción.

Discreción, especialmente si se utilizará fuera del hogar.

Bajo nivel de ruido.

Diseño ergonómico.

Facilidad de limpieza.

Pocas piezas, para simplificar el lavado cotidiano.

En este contexto, los extractores manos libres están diseñados para facilitar la extracción sin interrumpir completamente las actividades diarias.

¿Qué extractor se necesita cuando existe una necesidad clínica?

Cuando la prioridad es establecer la lactancia, aumentar la producción o enfrentar situaciones como congestión mamaria, prematuridad o separación temporal entre la madre y el bebé, las necesidades pueden ser diferentes.

En estos casos, es importante considerar:

Comodidad durante la extracción.

Estimulación de la eyección.

Succión equilibrada.

Ritmo de extracción adecuado.

Funciones que favorezcan la relajación del tejido mamario.

¿Qué importancia tiene el tamaño de la copa?

El tamaño y la correcta colocación de la copa son elementos relevantes para lograr una extracción confortable.

Una copa que no se ajusta correctamente puede provocar molestias y afectar el proceso de extracción. Por eso, la elección debe considerar la anatomía de cada madre y no solamente las características técnicas del dispositivo.

¿Sirven las aplicaciones y los controles inteligentes?

Los nuevos extractores incorporan diferentes funciones destinadas a facilitar el seguimiento de las sesiones y personalizar la experiencia.

Entre ellas se encuentran:

Aplicaciones móviles.

Perfiles de succión personalizables.

Diferentes ritmos de extracción.

Materiales anatómicos de silicona.

Seguimiento de las sesiones.

El objetivo es facilitar el proceso y disminuir el estrés asociado a la extracción.

¿Qué preguntas debería hacerse una madre antes de comprar un extractor?

Antes de elegir un dispositivo, es recomendable responder:

¿Para qué necesito principalmente el extractor?

¿Con qué frecuencia lo utilizaré?

¿Necesito establecer o mantener mi producción de leche?

¿Debo extraerme leche durante la jornada laboral?

¿Necesito transportarlo frecuentemente?

¿La discreción y el bajo ruido son importantes para mí?

¿Existe alguna situación clínica que requiera extracción frecuente?

¿El dispositivo se adapta a mi anatomía y resulta cómodo?

¿Cuál es la principal recomendación?

La elección debe realizarse considerando la situación particular de cada madre, y no solamente la potencia o la cantidad de funciones que ofrece un extractor.

El dispositivo no busca reemplazar la lactancia directa, sino entregar una herramienta de apoyo cuando las circunstancias impiden que madre y bebé estén juntos. La comodidad, el ajuste, la frecuencia de uso y el contexto cotidiano son elementos fundamentales para tomar una decisión informada.