Quiroz anuncia reforma para reactivar el crédito de vivienda y atraer inversión

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que el Gobierno pondrá en marcha el 7 de septiembre una reforma al mercado de capitales, cuyo principal objetivo será mejorar las condiciones de acceso al crédito para la vivienda y reducir las trabas que dificultan la llegada de inversionistas extranjeros.

En declaraciones al podcast Felipe Podkast, el secretario de Estado afirmó que la iniciativa forma parte de la segunda etapa de la agenda económica del Ejecutivo, tras la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Quiroz sostuvo que la última modernización del mercado de capitales se realizó hace 15 años y que desde entonces cambiaron tanto la tecnología como las condiciones en que operan los mercados financieros.

Entre las barreras que Hacienda pretende revisar mencionó la exigencia de obtener un RUT para determinadas operaciones, el impuesto de retención —o withholding tax— de 4 % y el impuesto de timbres y estampillas asociado a ciertos créditos.

El ministro calificó esos cobros como “impuestos del frigobar”, debido a que su costo terminaría desincentivando las operaciones. También estimó que su eliminación tendría un impacto fiscal mínimo e incluso podría aumentar la recaudación mediante una mayor actividad.

Quiroz aseguró que la reforma permitirá recuperar un mercado de capitales capaz de respaldar el crecimiento económico y las inversiones de largo plazo. “Vamos a resolver el problema del crédito para la vivienda”, afirmó.