Paulina Núñez y reforma constitucional en seguridad: “El Senado va a encauzar la discusión política”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó este domingo que será la Cámara Alta la que deberá encauzar la discusión política en torno a la reforma constitucional impulsada en materia de seguridad, informó el diario La Tercera.

En entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, señaló: “Creo que esta semana es el Senado el que va a encauzar la discusión política”.

Núñez agregó que el primer paso será “transformar las diferencias políticas en soluciones concretas”. Según explicó, ya se definieron las comisiones que conocerán el proyecto, con Constitución como instancia principal, además de Seguridad y Defensa.

Debate senatorial

La senadora planteó además la posibilidad de que la Comisión de Constitución conozca la iniciativa tanto en general como en particular, señalando que se trata de una alternativa que dependerá de la Sala. En esa línea, insistió en la necesidad de alcanzar acuerdos, considerando que una reforma constitucional requiere 29 votos.

“Si hay algo de lo que me voy a preocupar (…) es que haya una agenda en materia de seguridad, y que sea el Senado, insisto, el llamado a encauzar esta discusión”, afirmó. Sumó que la discusión debe avanzar hacia el fondo del asunto y bajo un criterio de “realismo legislativo”, debido a la necesidad de conseguir los votos requeridos.

Núñez también sostuvo que, una vez que los proyectos ingresan al Congreso, le corresponde conducir la discusión desde su rol institucional. En ese contexto, aseguró que en este caso “faltó socializar el proyecto” y que esa socialización no debería limitarse a informar, sino también permitir plantear cambios y observaciones.

Asimismo, afirmó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de construir una mayoría que permita alcanzar los 29 votos necesarios. “Así como el Senado tiene el deber de encauzar este proyecto, creo también que el Ejecutivo tiene el deber de construir una mayoría que nos permita llegar a 29”, sostuvo.

La presidenta del Senado añadió que, si la Comisión de Constitución logra elaborar un texto consensuado y con un respaldo amplio, aquello permitiría avanzar con una agenda y con la propia reforma. Paralelamente, planteó que otros proyectos de la agenda legislativa de seguridad podrían continuar su tramitación mientras se desarrolla el trabajo sobre la reforma constitucional.

Situación de ministros

Consultada respecto de si los ministros políticos se encuentran suficientemente empoderados, Núñez respondió que “ellos sin duda” y agregó que, si se busca entregarles mayor poder, aquello depende del Presidente.

“El problema, a ver, si alguien quiere empoderarlos más, es del Presidente”, sostuvo. Posteriormente planteó que, más que determinar si se debe empoderar al jefe de gabinete, corresponde al Mandatario ordenar la relación con sus ministros y evitar que situaciones generadas desde el gabinete terminen aproblemando al Mandatario: “No puede estar un ministro produciéndole problemas al Presidente”.

Núñez también advirtió sobre las consecuencias de un diseño en que las decisiones recaigan directamente en el Presidente. Según señaló, si ese es el esquema del Gobierno, “eso es muy complejo”, debido a que las responsabilidades terminan concentrándose en el Mandatario. En contraste, sostuvo que si se delega y un ministro lidera una decisión, esta se mantiene a nivel de gabinete.

Polémica con Argentina

Hacia el final de la entrevista, Núñez abordó la controversia relacionada con un general argentino y sostuvo que, a su juicio, el asunto todavía no está cerrado.

“Yo creo que en esto, a ese nivel, no se pueden cometer errores, y si alguien comete ese error, evidentemente que la solución es la salida, porque tú no puedes tener un general poniendo en cuestión la soberanía de los países ni menos los limítrofes”, señaló.

Consultada directamente respecto de si faltaba un gesto explícito de Argentina, respondió: “Sí, de todas maneras”.

Ante la eventual llegada del presidente de Argentina, Javier Milei, Núñez afirmó que espera que se realicen gestiones al más alto nivel para resolver la situación.

“Si el presidente de Argentina viene (a Chile), me imagino que se van a hacer los buenos oficios desde los presidentes, desde la más alta autoridad para que eso ocurra”, indicó, añadiendo que una eventual reunión bilateral debería realizarse previamente y que ese debería ser su objetivo.

Finalmente, sostuvo que ambos mandatarios deberían abordar necesariamente el tema si llegan a reunirse.