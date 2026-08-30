Prisión preventiva para conductor que transitaba ebrio a 185 km/h por Costanera Norte

Cuatro personas fueron formalizadas este domingo por la Fiscalía Metropolitana Oriente tras ser sorprendidas conduciendo a exceso de velocidad en la Autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana, informó emol.

Según se pudo constatar, uno de los conductores iba en estado de ebriedad y transitando a 185 kilómetros por hora en un vehículo Mercedes Benz.

De acuerdo al Ministerio Público, la persona además portaba una licencia de conducir falsa y mantenía una medida cautelar que le prohibía conductir vehículos motorizados, por lo que quedó en prisión preventiva por el delito de conducción temeraria.

En tanto, las otras tres personas fueron detenidas en el procedimiento de la 32° Comisaría de Tránsito y Carreteras realizado el sábado: un conductor a bordo de un automóvil marca Cupra que manejaba a 161 kilómetros por hora, otro que viajaba en un Mini Cooper a 163 kilómetros por hora y finalmente un motociclista que se desplazaba a 202 kilómetros por hora. Estos tres conductores quedaron en libertad al requerirse un procedimiento simplificado.