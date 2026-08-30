CyberMonday 2026: revisa la fecha y hora de inicio de las ofertas

Se acerca uno de los eventos de compras online más esperados del año. El CyberMonday 2026 ya tiene fecha y horario definidos, por lo que quienes esperan aprovechar descuentos en tecnología, vestuario, viajes, hogar y otros productos podrán comenzar a prepararse.

El evento concentra durante tres días las promociones de cientos de empresas participantes, por lo que conocer previamente las fechas y comparar precios puede ayudar a tomar mejores decisiones de compra.

¿Cuándo empieza el CyberMonday 2026?

De acuerdo con la fecha informada para el evento, el CyberMonday 2026 comenzará el lunes 5 de octubre a las 00:00 horas y se extenderá hasta el miércoles 7 de octubre a las 23:59 horas.

En total, serán tres días en los que los consumidores podrán acceder a descuentos y promociones en distintas categorías.

Las ofertas suelen abarcar rubros como tecnología, moda, deportes, viajes, hogar, inmobiliarias, turismo, zapatillas, automóviles, música y otros productos y servicios.

¿Dónde revisar las ofertas del CyberMonday 2026?

Durante el evento, los usuarios podrán acceder a las promociones a través del sitio oficial www.cyber.cl, donde se encuentran los enlaces directos a las empresas participantes.

La plataforma permite consultar las marcas adheridas y acceder directamente a sus respectivos sitios web para revisar las ofertas disponibles y realizar las compras.

¿Qué revisar antes de comprar en el CyberMonday?

Por tratarse de un evento que concentra una gran cantidad de ofertas durante un periodo acotado, se recomienda comparar los precios antes de comprar y revisar cuidadosamente las condiciones de cada promoción.

También es importante verificar los costos asociados al despacho, las condiciones de entrega y las características del producto o servicio antes de concretar la compra.