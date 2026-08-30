Los seguidores de 31 Minutos tienen un nuevo objeto de colección. CorreosChile lanzó una edición especial de estampillas de 31 Minutos, una emisión filatélica dedicada a algunos de los personajes más reconocidos del programa chileno.

La colección fue presentada oficialmente el sábado 22 de agosto y despertó rápidamente el interés de los fanáticos: durante el lunes, tanto los sellos como las postales aparecían agotados en CorreosMarket, la tienda online de CorreosChile. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de encontrarlos presencialmente en sucursales habilitadas, mientras quede stock.

¿Cuánto cuestan los sellos postales de 31 Minutos?

La colección incluye 10 diseños diferentes de estampillas de 31 Minutos. Cada sello tiene un valor facial de $500, por lo que la tira completa cuesta $5.000.

También se lanzaron 10 postales oficiales, cuyo precio es de $1.000 cada una, equivalentes a $10.000 por la colección completa. CorreosChile realizó una tirada total de 125.000 sellos postales.

Los sellos fueron diseñados por Mauricio Navarro junto a Aplaplac y tienen un formato de 30 x 48 milímetros con impresión offset.

¿Dónde comprar las estampillas de 31 Minutos?

Aunque la colección de estampillas y postales figuraba agotada en la tienda online de CorreosChile, desde el lunes 24 de agosto comenzó su distribución presencial en sucursales seleccionadas del país. La disponibilidad depende del stock de cada oficina y se mantendrá hasta agotar existencias.

Estas son las ciudades y comunas informadas inicialmente con puntos de venta:

Región Metropolitana: Correo Central de Plaza de Armas; Las Condes; Providencia; Ñuñoa; La Reina; La Florida; Lo Barnechea; Melipilla; Recoleta y Vitacura.

Correo Central de Plaza de Armas; Las Condes; Providencia; Ñuñoa; La Reina; La Florida; Lo Barnechea; Melipilla; Recoleta y Vitacura. Regiones: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, La Calera, Quillota, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, Isla de Pascua, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Pucón, Mariquina, Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, Castro, Coyhaique, Natales, Punta Arenas y Cabo de Hornos.

Antes de acudir, es recomendable revisar el buscador oficial de sucursales de CorreosChile, donde se pueden consultar ubicación y horarios de atención.

CorreosChile también informa que las consultas sobre emisiones filatélicas pueden realizarse a través de filatelia@correos.cl.

¿Qué personajes aparecen en las estampillas de 31 Minutos?

Nueve de los diseños están protagonizados por personajes del programa y el décimo lleva el logotipo de 31 Minutos.

La colección incluye a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Guaripolo, Juanín Juan Harry, Calcetín con Rombos Man, Patana, Mario Hugo, Policarpo Avendaño y Huachimingo.

La emisión incorpora así a 31 Minutos al catálogo filatélico de CorreosChile, más de dos décadas después del estreno del programa creado por Aplaplac en 2003.