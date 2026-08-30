Ley 20.908: ¿puede un peaje detener a un auto particular en una emergencia?

La normativa establece una exención de peaje para vehículos de emergencia. En el caso de los automóviles particulares, la situación es distinta y deben considerarse los protocolos de atención de cada ruta concesionada.

El caso de una mujer que dio a luz dentro de un automóvil después de quedar detenida durante unos 15 minutos en un peaje de la Ruta Interportuaria Penco-Talcahuano generó dudas sobre qué ocurre cuando un vehículo particular enfrenta una emergencia y necesita continuar su recorrido.

La situación puso el foco en la Ley N° 20.908, normativa que contempla una exención del pago de peajes para determinados vehículos de emergencia. Sin embargo, este beneficio no se extiende automáticamente a los automóviles particulares que transportan a una persona en una situación de urgencia.

¿Qué dice la Ley N° 20.908 sobre los peajes?

La Ley N° 20.908 establece disposiciones relacionadas con el tránsito de vehículos de emergencia por carreteras concesionadas y contempla su exención del pago de peajes cuando se encuentran cumpliendo funciones propias de una emergencia.

La norma busca facilitar el desplazamiento de estos vehículos cuando concurren a atender situaciones que requieren una respuesta urgente.

Por lo tanto, la exención está asociada a la condición y función del vehículo de emergencia, y no simplemente a que exista una persona en situación de riesgo dentro de cualquier automóvil.

¿Un auto particular queda exento si lleva a una persona enferma?

No existe una exención automática equivalente para los vehículos particulares.

Es decir, si una persona presenta una emergencia médica mientras se desplaza en un automóvil particular, esta situación no convierte al vehículo en un vehículo de emergencia para efectos del beneficio establecido en la Ley N° 20.908.

La diferencia es importante: la legislación reconoce una categoría específica de vehículos de emergencia y establece condiciones para su circulación en las rutas concesionadas.

Entonces, ¿qué pasa si la emergencia ocurre dentro del auto?

En una situación de este tipo, el conductor debe informar inmediatamente al personal del peaje y solicitar asistencia.

Las carreteras concesionadas cuentan con procedimientos de atención y seguridad para enfrentar situaciones de emergencia. Estos pueden incluir la coordinación con servicios de emergencia y otras medidas destinadas a proteger a los usuarios de la ruta.

Por ello, aunque un automóvil particular no tenga una exención automática de peaje establecida por la Ley N° 20.908, la emergencia debe ser comunicada oportunamente para que se active el procedimiento correspondiente.

¿De qué depende la respuesta?

Además de la legislación vigente, cada concesión opera bajo un contrato y dispone de un Reglamento de Servicio de la Obra, que establece aspectos relacionados con la operación de la carretera, la seguridad y la atención de los usuarios.

Por eso, frente a una emergencia ocurrida en un peaje, es necesario distinguir entre el derecho a la exención del pago y los protocolos de asistencia.

La Ley N° 20.908 regula la exención para los vehículos de emergencia que cumplen las condiciones establecidas. En cambio, cuando se trata de un automóvil particular, la atención de la situación dependerá de los procedimientos establecidos para esa ruta y de las circunstancias concretas de la emergencia.

¿Qué hacer si ocurre una emergencia médica en un peaje?

Si una persona que viaja en un automóvil particular enfrenta una emergencia médica, se recomienda:

Informar inmediatamente al trabajador del peaje.

Explicar claramente la situación y solicitar asistencia.

Contactar a los servicios de emergencia correspondientes.

Seguir las instrucciones entregadas por el personal de la ruta.

Evitar discusiones o maniobras que puedan generar un accidente.

Si existe riesgo vital, solicitar atención de emergencia lo antes posible.

¿Qué pasó en el caso de Penco-Talcahuano?

La situación registrada en la Ruta Interportuaria ocurrió cuando una mujer que se encontraba en trabajo de parto quedó detenida junto a su familia en el peaje por no contar con dinero en efectivo para pagar los $2.500 correspondientes al cobro.

Finalmente, la mujer dio a luz dentro del vehículo.

Tras conocerse el caso, la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas informó que tomó conocimiento de la situación y señaló que la operación de la ruta corresponde a la sociedad concesionaria, que cuenta con protocolos para la atención de situaciones de emergencia.

El organismo indicó además que solicitaría los antecedentes y daría seguimiento a la revisión realizada por la concesionaria para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

El caso deja una diferencia clave para los conductores: la Ley N° 20.908 establece una exención de peaje para vehículos de emergencia, pero no contempla una liberación automática para los autos particulares que enfrentan una emergencia. En estos últimos casos, además del marco legal, deben considerarse los protocolos de atención establecidos para la ruta concesionada.