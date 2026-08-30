Lluvias en Santiago: cuándo comienzan y hasta cuándo se extenderán en agosto

Santiago se prepara para una nueva semana marcada por el ingreso de un sistema frontal que traerá precipitaciones, viento y un descenso de la isoterma cero. Según los pronósticos disponibles, las primeras lluvias llegarán durante la tarde de este martes y se mantendrán de manera intermitente durante los días siguientes, con mayor intensidad en sectores precordilleranos de la Región Metropolitana.

¿Cuándo llueve en Santiago?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la entidad oficial a cargo de entregar la previsión del tiempo, señala que a partir del martes 25 de agosto en la tarde caerán algunos chubascos (lluvia leve). El sitio especializado Meteored, que ha considerado como fuente principal al modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), ha dicho que las precipitaciones llegarán hasta el valle central y alcanzarán una acumulación de agua de entre 1 a 4 milímetros en el centro de Santiago.

¿Hasta cuándo llueve en la capital?

El pronóstico de la DMC señala que durante el miércoles 26 de agosto los cielos de Santiago estarán cubiertos con chubascos. El jueves 27 de agosto la jornada tendrá una nubosidad con una leve precipitación que caerá por la tarde. De acuerdo a esta previsión, dejará de llover el viernes 28. El modelo estadounidense GFS es menos conservador en la extensión de la lluvia, ya que estima que las precipitaciones se extenderán por ese mismo viernes hasta el sábado 29 de agosto.

Cuánto lloverá en Santiago

Este sistema frontal, a diferencia del que afectó a la capital chilena en el mes de julio, tendrá pulsos de lluvia irregulares, por lo que habrá pausas diarias sin precipitación. La segunda parte del tren de frentes de mal tiempo llegará el miércoles, con precipitaciones que alcanzarán montos de 10 milímetros. En los tres a cinco días de temporal, se acumularán unos 30 milímetros. El sistema frontal afectará con mayor fuerza a la precordillera de la región Metropolitana, con rachas de viento que alcanzarán hasta los 100 kilómetros por hora. La isoterma cero —la altitud a la cual la temperatura del aire alcanza los 0°— llegará inicialmente a los 3.000 metros, pero bajará durante la semana, lo que propiciará las nevazones en los cerros cercanos a la cordillera de Los Andes.

En qué otras regiones habrá precipitaciones

La DMC señala que las precipitaciones llegarán a las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía. El organismo ha emitido un aviso por precipitaciones normales a moderadas entre Maule y Biobío, las que se extenderán entre este martes y hasta la mañana del miércoles, con lluvias que afectarán principalmente a la zona costera y a los valles con montos máximos de entre 30 a 45 milímetros. También hay aviso por viento normal a moderado entre Coquimbo y Biobío, con rachas que podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora en la cordillera de Ñuble.

Santiago tendrá una semana marcada por las lluvias

El sistema frontal avanzará por la zona central durante los próximos días y dejará precipitaciones de distinta intensidad en Santiago y otras regiones. Aunque existe diferencia entre los modelos meteorológicos respecto de cuándo terminarán las lluvias, el pronóstico coincide en que la capital tendrá jornadas inestables, especialmente entre el martes 25 y el jueves 27 de agosto.