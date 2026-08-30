Lluvias en Santiago: revisa las comunas donde podrían caer chubascos este fin de semana

Las precipitaciones registradas en Santiago durante los últimos días no serían las últimas de esta semana. De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan nuevos chubascos aislados durante el viernes 28 y sábado 29 de agosto, aunque estos se concentrarían en sectores puntuales de la Región Metropolitana.

¿En qué sectores de Santiago lloverá?

El pronóstico contempla precipitaciones principalmente durante la noche del viernes y la mañana del sábado en distintos sectores de la capital.

Estos son los sectores donde se esperan chubascos:

Santiago centro: chubascos desde la noche del viernes 28 hasta la mañana del sábado 29.

Santiago oriente: chubascos desde la noche del viernes 28 hasta la mañana del sábado 29.

Santiago sur: chubascos desde la noche del viernes 28 hasta la mañana del sábado 29.

Santiago poniente: chubascos desde la noche del viernes 28 hasta la mañana del sábado 29.

¿Qué pasará en otras comunas de la Región Metropolitana?

El pronóstico también considera precipitaciones en algunas comunas fuera del área urbana de Santiago.

Curacaví: chubascos aislados durante la mañana del sábado 29.

Melipilla: chubascos aislados desde la madrugada hasta la mañana del sábado 29.

San José de Maipo: chubascos desde la tarde del viernes 28 hasta la noche.

En el caso de San José de Maipo, el pronóstico se extiende más allá del sábado:

Viernes 28: chubascos desde la tarde hasta la noche.

Sábado 29: chubascos aislados durante la mañana.

Domingo 30: chubascos aislados desde la noche.

Lunes 31: las precipitaciones podrían extenderse hasta la mañana.

¿Seguirán las lluvias después del sábado?

Aunque la mayor parte de los sectores de Santiago tendría precipitaciones acotadas entre la noche del viernes y la mañana del sábado, San José de Maipo aparece como la zona con un pronóstico de precipitaciones que podría prolongarse hasta el lunes 31 de agosto.

Por ahora, se trata de chubascos aislados y focalizados, por lo que no toda la Región Metropolitana tendrá necesariamente las mismas condiciones meteorológicas.