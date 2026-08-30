Mercado Público simplifica acceso con ClaveÚnica: cómo funciona la doble autenticación

Ingresar a Mercado Público con ClaveÚnica tiene ahora un proceso más simple para compradores y proveedores. La plataforma incorporó mejoras en el segundo factor de autenticación (2FA), mecanismo de seguridad que exige una segunda validación después de ingresar el RUT y la contraseña.

Según informó ChileCompra, al iniciar sesión en el escritorio privado de Mercado Público, el sistema solicita un código temporal de seis dígitos. Este puede obtenerse de dos maneras: automáticamente en el correo electrónico asociado a ClaveÚnica o mediante una aplicación de autenticación instalada en el teléfono.

En el caso del correo electrónico, el código es enviado a la dirección registrada en ClaveÚnica, que puede ser distinta de aquella utilizada en Mercado Público. Por esta razón, ChileCompra recomienda verificar que ese correo esté actualizado. La segunda alternativa permite generar el código directamente desde una aplicación móvil, sin necesidad de abrir el correo electrónico y, una vez configurada, incluso sin conexión a internet.

Cómo activar la doble autenticación de ClaveÚnica con una aplicación

Para quienes utilizan frecuentemente Mercado Público, ChileCompra recomienda configurar una aplicación de autenticación. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio de ClaveÚnica e iniciar sesión con RUT y contraseña. Entrar a la sección “Seguridad”. Seleccionar “Configurar aplicación”. Escanear el código QR con una aplicación de autenticación, como Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Proton Authenticator. Ingresar el código generado por la aplicación para confirmar la vinculación.

Si el trámite se realiza desde el mismo teléfono o existen problemas para escanear el código QR, también es posible copiar y pegar manualmente el código de configuración en la aplicación.

¿Para qué sirve la doble autenticación en Mercado Público?

El segundo factor de autenticación de ClaveÚnica agrega una capa adicional de seguridad al acceso. Esto significa que conocer el RUT y la contraseña no es suficiente para ingresar a una cuenta: también se necesita el código temporal generado para esa sesión.

ChileCompra señala que esta medida busca prevenir accesos no autorizados y proteger las operaciones de compradores y proveedores dentro de Mercado Público. ClaveÚnica, en tanto, es el sistema oficial de autenticación digital utilizado para acceder a cientos de servicios electrónicos del Estado.

¿Qué pasa si no quiero usar una aplicación?

No es obligatorio utilizar una aplicación de autenticación. Los usuarios pueden continuar recibiendo el código de seis dígitos por correo electrónico. Sin embargo, para que esa opción funcione correctamente es necesario mantener actualizada la dirección registrada en ClaveÚnica.