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Restricción vehicular viernes 28 de agosto: revisa las patentes y cuánto cuesta la multa DATOS ÚTILES AGENCIA UNO

Restricción vehicular viernes 28 de agosto: revisa las patentes y cuánto cuesta la multa

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Revisa qué patentes tendrán restricción vehicular este jueves 20 de agosto en Santiago, el horario de la medida y las multas de hasta $107.474 por incumplir la normativa.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La restricción vehicular continuará este jueves 20 de agosto en Santiago, Puente Alto y San Bernardo, entre las 7:30 y las 21:00 horas. Los autos con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011 y las motocicletas anteriores a 2010 tendrán restricción si sus patentes terminan en 4 o 5. En vehículos sin sello verde, los dígitos afectados serán 8, 9, 0 y 1. Incumplir la medida puede generar multas de 1 a 1,5 UTM, equivalentes hasta $107.474.
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La restricción vehicular continuará este miércoles  de agosto de 2026 en Santiago, Puente Alto y San Bernardo, con medidas dirigidas a determinados vehículos según el último dígito de su patente. La normativa se aplica entre las 7:30 y las 21:00 horas y forma parte del Plan de Descontaminación Ambiental.

La medida busca reducir las emisiones contaminantes durante el período otoño-invierno. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) mantendrá la normativa hasta el 31 de agosto.

¿Qué patentes tienen restricción este miércoles 26 de agosto?

La restricción funciona entre las 7:30 y las 21:00 horas en toda la provincia de Santiago, además de Puente Alto y San Bernardo.

Los automóviles, station wagons y vehículos similares con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, no podrán circular si sus patentes terminan en:

6

7

La misma restricción afecta a las motocicletas inscritas antes de 2010 cuyas placas finalicen en:

6
7

En el caso de los vehículos sin sello verde, la medida alcanza a las patentes terminadas en:

2
3
4
5

Estos automóviles, además, tienen una prohibición permanente para circular dentro del perímetro del Anillo Américo Vespucio, sin importar el último dígito de la patente.

Las autoridades también podrían ampliar los dígitos afectados si las condiciones atmosféricas llevan a decretar una preemergencia o emergencia ambiental.

¿Cuánto cuesta la multa?

Los conductores que incumplan la restricción arriesgan multas de 1 a 1,5 UTM, equivalentes actualmente a entre $71.649 y $107.474, respectivamente.

Carabineros, inspectores fiscales y cámaras de televigilancia fiscalizarán la medida durante la jornada.

Entre los vehículos exentos figuran los eléctricos, híbridos y de cero emisiones. También pueden circular taxis, colectivos, buses del transporte público, ambulancias, carros de Bomberos y otros vehículos de emergencia.

La normativa incluye además al transporte escolar y a los automóviles destinados al traslado de personas con discapacidad debidamente acreditadas.

Revisa la restricción antes de salir

Transportes recomienda revisar los canales oficiales antes de realizar un desplazamiento para confirmar si el vehículo tiene restricción y evitar eventuales sanciones. La medida estará vigente durante la jornada de este jueves 20 de agosto, por lo que conocer previamente el último dígito de la patente puede ayudar a evitar multas.

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