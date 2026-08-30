¿Sabías que el Loto tiene un premio que puede extenderse por hasta 50 años?

Durante agosto, cada sorteo de Loto contará con 10 Jubilazos. Los premios consideran pagos de $500.000 o $1.000.000 mensuales, que pueden extenderse por 20 o hasta 50 años, dependiendo del Jubilazo obtenido.

La promoción estará vigente durante los sorteos de agosto y los Jubilazos se encuentran asociados al juego Loto. La participación puede realizarse en Agencias Polla y a través de Loto.cl.

Más allá de la cifra, la particularidad de este premio está en su duración: en lugar de recibir todo el dinero de una sola vez, el Jubilazo plantea un pago mensual que puede mantenerse durante décadas.

¿Cómo funciona exactamente este premio y qué diferencias existen entre sus modalidades? Revisa los detalles del Jubilazo y las condiciones para participar durante agosto.