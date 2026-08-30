Vientos tornádicos: recomendaciones para protegerse ante estos fenómenos

Los vientos con características tornádicas registrados durante la noche del viernes en Yungay, Región de Ñuble, dejaron ocho viviendas afectadas y cortes de suministro eléctrico en tres comunas. El episodio volvió a poner el foco en los riesgos asociados a este tipo de fenómenos meteorológicos y en las medidas que se deben adoptar para protegerse.

Los vientos con características tornádicas pueden desarrollarse rápidamente y provocar daños en viviendas, árboles, postes, tendidos eléctricos y otras estructuras. Aunque su duración puede ser breve, las ráfagas y los objetos desplazados pueden representar un riesgo para las personas.

Ante un episodio de estas características, la principal recomendación es buscar refugio en un lugar seguro, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

¿Qué hacer ante vientos con características tornádicas?

Si comienza un episodio de viento intenso, se recomienda:

Permanecer dentro de una construcción firme y evitar salir.

Alejarse de ventanas, puertas de vidrio y tragaluces.

Buscar una habitación interior, preferentemente en el nivel más bajo de la vivienda.

Proteger la cabeza y el cuello ante la eventual caída de objetos.

Mantenerse informado mediante Senapred y las autoridades locales.

Evitar acercarse al lugar donde se registren daños para observar o grabar el fenómeno.

Medidas preventivas antes de un viento fuerte

Si existe un aviso meteorológico por viento intenso, es recomendable preparar el entorno de la vivienda:

Retirar o asegurar maceteros, muebles de terraza, herramientas y otros objetos que puedan ser desplazados.

Revisar techumbres, puertas, ventanas y elementos que puedan desprenderse.

Evitar realizar trabajos en altura durante el episodio.

No estacionar vehículos bajo árboles, postes, letreros o estructuras inestables.

Mantener cargados los teléfonos celulares y disponer de linternas.

¿Qué hacer si se corta la electricidad?

Los fuertes vientos pueden provocar daños en postes y tendidos eléctricos. Frente a un corte de suministro:

No tocar cables eléctricos caídos.

Mantenerse alejado de cualquier cable que esté en el suelo, ya que podría estar energizado.

Evitar que niños y mascotas se acerquen a la zona.

Informar el corte a la empresa eléctrica correspondiente.

Utilizar linternas en lugar de velas para disminuir el riesgo de incendios.

Recomendaciones si estás en la calle

Si el viento aumenta mientras estás fuera de casa, busca rápidamente un lugar cerrado y seguro.

Evita permanecer cerca de árboles, postes, cables eléctricos, letreros, muros, ventanas, techumbres, andamios y otras estructuras que puedan caer o desprenderse.

Una recomendación especialmente importante es no acercarse al fenómeno para intentar fotografiarlo o grabarlo.

¿Qué hacer si ocurre mientras conduces?

Si las condiciones meteorológicas dificultan la conducción, reduce la velocidad y evita maniobras bruscas . Cuando sea posible, detente en un lugar seguro, lejos de árboles, postes, cables eléctricos y estructuras que puedan caer.

. Cuando sea posible, detente en un lugar seguro, lejos de árboles, postes, cables eléctricos y estructuras que puedan caer. Si el vehículo queda expuesto a objetos desplazados por el viento, prioriza alejarte de la zona de riesgo cuando las condiciones permitan hacerlo con seguridad.

Después del fenómeno