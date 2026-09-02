Mascarilla obligatoria hasta el 30 de septiembre: conoce dónde usarla y cuál elegir

El Ministerio de Salud extendió hasta el 30 de septiembre de 2026 el uso obligatorio de mascarillas en determinados establecimientos de salud, tanto de la red pública como privada.

La medida, que comenzó a regir el 1 de abril en el marco de la Campaña de Invierno, busca reducir el riesgo de contagio en espacios donde existe una mayor exposición a virus respiratorios y donde se atiende a personas que pueden presentar mayor vulnerabilidad frente a estas infecciones.

¿En qué lugares es obligatorio usar mascarilla?

La disposición se mantiene específicamente en:

Servicios de urgencia de establecimientos públicos y privados.

de establecimientos públicos y privados. Unidades de diálisis .

. Servicios de oncohematología .

. La medida rige en todo el país .

. La extensión se mantiene hasta el 30 de septiembre de 2026.

La decisión responde al escenario epidemiológico actual. Según el último reporte de la Campaña de Invierno, correspondiente a la semana epidemiológica 33, entre el 16 y el 22 de agosto la positividad de las muestras alcanzó un 56,1%, el registro más alto de 2026 hasta ese momento.

Entre los virus detectados, el rinovirus concentra el 32,3% de las detecciones, seguido por el virus respiratorio sincicial (VRS), con 26,6%, y la Influenza B, con 14,3%.

¿Qué tipo de mascarilla se puede usar?

El anuncio del Minsal sobre la extensión de la medida no establece una mascarilla específica para la población que debe ingresar a estos recintos. Por eso, es importante distinguir entre los principales tipos de protección disponibles:

Mascarilla quirúrgica o médica: está diseñada para reducir la dispersión de gotas y secreciones respiratorias y es una de las mascarillas utilizadas habitualmente en atención sanitaria.

Respirador N95: ofrece un nivel de filtración y ajuste superior y está indicado especialmente para determinadas labores y procedimientos del personal de salud.

Respirador KN95: también corresponde a un respirador de alta eficiencia, aunque sus características y certificación pueden variar según el producto.

Mascarillas de tela: ofrecen un nivel de protección menor que los respiradores de alta eficiencia y las mascarillas médicas, por lo que no son equivalentes a una N95 o KN95.

El propio Minsal establece recomendaciones específicas para el personal de salud según el tipo de atención y el riesgo de exposición. En procedimientos que generan aerosoles, por ejemplo, recomienda respiradores N95 o KN95 por sobre una mascarilla quirúrgica.

¿Quiénes deberían tener especial cuidado?

La extensión de la medida busca proteger especialmente a quienes presentan mayor riesgo frente a las infecciones respiratorias.

Entre ellos se encuentran:

Niños y niñas.

Personas mayores de 60 años.

Personas que se encuentran en tratamiento médico.

Pacientes atendidos en unidades donde existe una mayor exposición a virus respiratorios.

Personal que trabaja directamente en establecimientos de salud.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que la medida busca reducir las posibilidades de contagio y proteger tanto a los pacientes como a los equipos de salud.

¿Qué recomienda el Minsal fuera de estos lugares?

Aunque la obligatoriedad está concentrada en los espacios asistenciales señalados, el Ministerio de Salud mantiene recomendaciones para disminuir la transmisión de virus respiratorios durante este periodo de alta circulación viral.

Se recomienda:

Usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios .

. Ventilar los espacios cerrados de manera frecuente.

de manera frecuente. Mantener un adecuado lavado de manos .

. Evitar acudir al trabajo o establecimientos educacionales cuando se presentan síntomas respiratorios.

cuando se presentan síntomas respiratorios. Mantener especial precaución al visitar a personas mayores, niños pequeños o pacientes con mayor vulnerabilidad.

Una medida que se mantiene durante septiembre

La extensión del uso obligatorio de mascarillas forma parte de las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria frente a la circulación de virus respiratorios. La alerta sanitaria por virus respiratorios, además, contempla medidas extraordinarias hasta el 30 de septiembre de 2026, mientras se mantenga la amenaza sanitaria.

Por ahora, quienes concurran a urgencias, unidades de diálisis o servicios de oncohematología deberán considerar el uso obligatorio de mascarilla hasta el 30 de septiembre, tanto en recintos públicos como privados.