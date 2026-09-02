Travel Sale 2026 ya comenzó: revisa las marcas y ofertas disponibles hasta hoy

El Travel Sale 2026 ya comenzó. Desde las 00:00 horas de este lunes 31 de agosto, quienes estén planificando sus próximas vacaciones, escapadas o viajes de fin de año pueden acceder a ofertas especiales en vuelos, hoteles, paquetes turísticos, cruceros y otros servicios relacionados con viajes.

La nueva edición del evento se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 2 de septiembre, por lo que los consumidores tendrán tres días para revisar las promociones disponibles y comparar alternativas.

Durante esta edición se ofrecen descuentos de hasta un 60% en algunos productos y destinos, además de alternativas de pago de hasta 12 cuotas sin interés, según las condiciones de cada empresa.

El Travel Sale es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Achet y Fedetur. En esta versión también está disponible un asistente basado en inteligencia artificial, herramienta que ya había sido utilizada durante la edición de marzo y que permite a los usuarios buscar ofertas de manera personalizada.

¿Qué ofertas se pueden encontrar en el Travel Sale 2026?

Entre las principales promociones de esta edición destacan los destinos del Caribe, con descuentos de hasta un 60% en alternativas hacia México, República Dominicana, Curazao y Costa Rica.

Para quienes prefieran viajar dentro de Sudamérica, existen promociones de hasta un 40%, incluyendo destinos en Chile, Brasil y Argentina.

En tanto, quienes estén pensando en viajes de mayor distancia pueden encontrar descuentos de hasta un 30% en destinos de Europa y Estados Unidos, con alternativas hacia ciudades como Barcelona y Madrid.

Las condiciones, precios y disponibilidad dependen de cada empresa y producto ofrecido.

Durante los tres días del evento participan cerca de 30 marcas vinculadas con turismo, aerolíneas, hoteles, cruceros, equipaje, seguros y asistencia en viajes.

¿Hasta cuándo estará disponible el Travel Sale?

El Travel Sale 2026 comenzó este lunes 31 de agosto a las 00:00 horas y finalizará el miércoles 2 de septiembre a las 23:59 horas.

Por ello, quienes quieran aprovechar alguna promoción todavía cuentan con estos tres días para revisar las ofertas, comparar precios y verificar las condiciones antes de realizar una compra.

La lista completa de empresas participantes y sus respectivas promociones se puede revisar directamente en el sitio oficial del evento.

Revisa las marcas participantes en Travel Sale.