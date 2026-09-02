Inicio de obras cae a 40 mil viviendas al año y amenaza las metas habitacionales

La construcción de nuevas viviendas sigue perdiendo velocidad en Chile y abre una brecha cada vez mayor frente a la formación de nuevos hogares. El inicio de obras cayó a cerca de 40 mil unidades anuales, unas 10 mil menos que en 2024, una cifra que pone presión sobre la capacidad del país para cumplir sus metas habitacionales durante los próximos años.

El diagnóstico fue presentado durante el seminario “Vivienda social en crisis: ¿cómo recuperar el rumbo?”, organizado por la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) y Déficit Cero ante más de 200 asistentes en el Ex Congreso Nacional de Santiago.

La caída de las obras contrasta con la creación de aproximadamente 130 mil nuevos hogares cada año. En ese escenario, se advirtió que el actual ritmo de construcción amenaza la posibilidad de entregar entre 65 mil y 100 mil soluciones habitacionales anuales durante 2026 y 2027.

Los permisos de edificación entregan otra señal sobre la reducción de la actividad. Estos disminuyeron hasta 24,2 por cada mil hogares, su nivel más bajo desde 2011, cuando llegaban a 74.

“Si no recuperamos ahora el inicio de las obras, en los próximos años no tendremos suficientes viviendas para entregar. Los proyectos requieren varios años de ejecución, por lo que las decisiones deben adoptarse antes de que el problema se manifieste completamente”, señaló el director ejecutivo de ADVS, Carlos Marambio.

Durante el encuentro expusieron Paulina Saball, Carlos Marambio, Cristián Monckeberg, Alejandro Micco, José Miguel Simián, Guillermo Rolando, Sergio Henríquez y Sebastián Bowen.

El análisis presentado dimensionó también la demanda acumulada. Las estimaciones sitúan la demanda social en 1,26 millones de hogares, mientras más de 774 mil familias enfrentan arriendos considerados inasequibles.

A ello se suma el deterioro de las expectativas de acceso a la propiedad. Mientras en 2009 el 55% percibía que podía comprar una vivienda, esa proporción cayó hasta solo 17% en 2025.

Los participantes plantearon que la política habitacional debe adaptarse también a los cambios experimentados por los hogares. Entre ellos se mencionaron la existencia de familias más pequeñas y monoparentales, personas mayores, jóvenes y grupos con diferentes niveles de ahorro y necesidades de movilidad.

Por esa razón, entre las propuestas surgió la necesidad de combinar distintos mecanismos de acceso, manteniendo los programas de vivienda en propiedad, pero también el apoyo al arriendo y otras soluciones con diferentes tamaños y modalidades de financiamiento.

Otro de los factores abordados fue el incremento del costo de los programas habitacionales.

En el caso del DS49, el valor promedio por vivienda aumentó 99%, desde 1.040 UF hasta 2.066 UF. Para el DS19, el incremento llegó a 35%, pasando de 1.146 a 1.545 UF.

El efecto señalado durante el seminario es que, incluso con mayores recursos públicos destinados a vivienda, el aumento de los costos reduce la cantidad de soluciones que pueden financiarse.

A ese escenario se agregará desde el próximo año el término completo del Crédito Especial para Empresas Constructoras (CEEC), previsto para el 1 de enero de 2027.

Según ADVS, su eliminación provocará que el IVA asociado a los insumos pase a convertirse en un costo no recuperable cercano al 15%, con el consiguiente impacto sobre el costo de las viviendas sociales.

Entre las alternativas planteadas durante el encuentro se encuentra establecer un sistema de IVA con tasa cero para evitar ese efecto.

También se propuso aumentar de 22 mil a 40 mil los subsidios DS19, acelerar los permisos y recepciones municipales y promover mecanismos de financiamiento privado respaldados por garantías estatales para proyectos DS49.

Las propuestas apuntaron, además, a consolidar una política habitacional que combine vivienda en propiedad, arriendo y otras alternativas de acceso, considerando las distintas composiciones familiares, capacidades de ahorro y necesidades habitacionales existentes en el país.