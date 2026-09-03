Tormentas eléctricas y chubascos: las zonas de Chile que tendrán truenos y relámpagos esta semana

Una semana marcada por tormentas eléctricas, chubascos y actividad atmosférica se espera en distintas zonas de Chile. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, una condición de inestabilidad favorecerá la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de generar truenos y relámpagos.

El fenómeno no afectaría de la misma manera a todo el territorio nacional. Mientras algunos sectores podrían registrar precipitaciones y actividad eléctrica, especialmente en zonas cordilleranas, la zona central tendrá jornadas con temperaturas más agradables y condiciones mayormente estables.

¿Dónde se esperan tormentas y chubascos?

Las condiciones de inestabilidad se concentrarán principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos, donde existe mayor posibilidad de que se desarrollen tormentas durante las tardes.

Entre las zonas que podrían verse afectadas se encuentran:

Sectores cordilleranos de la Región Metropolitana.

Zonas precordilleranas cercanas a San José de Maipo.

Sectores cordilleranos del norte de Chile.

Áreas donde se produzca mayor desarrollo de nubosidad durante las horas de mayor temperatura.

En estos sectores, los chubascos podrían presentarse de manera aislada y acompañados de truenos, relámpagos e incluso granizos, dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas.

¿Lloverá en Santiago?

Para Santiago, el escenario será diferente. El pronóstico apunta a una semana principalmente estable en el valle, con temperaturas que podrían alcanzar valores cercanos a los 20 °C o más durante algunas jornadas.

Sin embargo, la situación cambia al desplazarse hacia la cordillera. Algunos sectores de la Región Metropolitana podrían registrar chubascos aislados y actividad eléctrica, especialmente durante las tardes.

Por eso, quienes tengan actividades al aire libre en zonas precordilleranas o cordilleranas deberán estar atentos a la evolución del pronóstico.

¿Por qué se producirán estas tormentas?

La presencia de aire inestable en altura puede favorecer el ascenso de masas de aire más cálidas y húmedas, generando nubes de gran desarrollo vertical. Cuando estas condiciones se intensifican, pueden producirse tormentas eléctricas, acompañadas de precipitaciones de corta duración y, en algunos casos, granizo. Este tipo de fenómeno puede ser especialmente frecuente en sectores cordilleranos, donde las características del relieve favorecen los movimientos ascendentes del aire.

¿Qué se espera para los próximos días?

El panorama meteorológico será variable durante la semana. En la zona central predominarán las condiciones más estables, aunque se mantendrá la posibilidad de actividad convectiva en sectores cordilleranos.

En otras zonas del país, especialmente hacia el norte y sectores interiores, la inestabilidad también podría favorecer la aparición de chubascos y tormentas aisladas.

Por tratarse de un fenómeno que puede cambiar rápidamente, la recomendación es revisar las actualizaciones del pronóstico antes de realizar actividades en zonas expuestas.

¿Qué hacer si hay una tormenta eléctrica?

Ante la presencia de truenos y relámpagos, se recomienda tomar algunas precauciones:

Evitar permanecer en lugares abiertos durante la tormenta.

Alejarse de árboles aislados y estructuras metálicas.

En sectores cordilleranos, suspender actividades si comienza la actividad eléctrica.

Buscar refugio en un lugar cerrado.

Mantenerse atento a los avisos de las autoridades y a las actualizaciones meteorológicas.

Septiembre comienza con un tiempo variable

La llegada de septiembre traerá condiciones meteorológicas contrastantes en el país. Mientras Santiago y otras zonas de la zona central tendrán jornadas más estables y temperaturas agradables, sectores cordilleranos y del norte podrían recibir chubascos acompañados de tormentas eléctricas.

La evolución del fenómeno dependerá de la intensidad de la inestabilidad atmosférica, por lo que el pronóstico deberá actualizarse durante los próximos días.