¿De quién es el Estrecho de Magallanes?

El general Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, declaró en una entrevista que Argentina debe tener “presencia” en Magallanes. Chile respondió con una nota diplomática de protesta. Meses antes, en abril, el contralmirante Hernán Montero, jefe de Hidrografía Naval de la Armada argentina, afirmó que la boca oriental del Estrecho de Magallanes es argentina, y Chile volvió a protestar. En 2021, el presidente Alberto Fernández dictó un decreto que actualizaba la Directiva de Política de Defensa Nacional y calificaba el Estrecho como un “espacio compartido” entre Chile y Argentina, lo que también mereció una nota de protesta chilena. La pregunta entonces es clara: ¿De quién es la soberanía del Estrecho de Magallanes?

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