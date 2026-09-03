Kast recibe a Milei con el Estrecho en agenda y Cámara investigará el caso Cerimedo

Kast recibe a Milei con el Estrecho de Magallanes en la agenda

El Presidente José Antonio Kast recibirá este jueves en La Moneda al presidente argentino, Javier Milei, en una bilateral marcada por la controversia respecto del Estrecho de Magallanes. Kast descartó exigir la derogación del decreto argentino 457 del 2021 y afirmó que los tratados de 1881 y 1984 dejan zanjada la soberanía chilena. Ambos mandatarios participarán en el Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, vinculada a Vox. Milei hablará a las 9:20 de la mañana, mientras que Kast pronunciará su discurso a las 17:30, tras una modificación del programa.

Cámara investigará el caso Cerimedo y el eventual uso de bots

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, una comisión investigadora sobre el eventual uso de bots, cuentas automatizadas, desinformación e inteligencia artificial en elecciones y plebiscitos realizados desde el 2020. La primera solicitud había fracasado el martes al reunir 60 apoyos, dos menos que el quórum requerido. La instancia deberá examinar la respuesta de los organismos públicos y establecer si existieron operaciones coordinadas, quiénes participaron eventualmente y si hubo financiamiento.

Hacienda pide renuncia a directora de Aduanas en medio de informe de Contraloría

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pidió la renuncia de la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, quien encabezaba el servicio desde agosto del 2022. María Jazmín Rodríguez asumirá de manera interina. La decisión coincidió con un informe de la Contraloría General de la República que detectó 25 contenedores liberados sin el aforo físico dispuesto, operaciones riesgosas sin control, servidores obsoletos y fotografías de escáneres compartidas desde teléfonos personales. El organismo ordenó sumarios, pero Hacienda no informó oficialmente la causa de la salida.

Comisión aprueba retener hasta 120 días a migrantes con orden de expulsión

La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó ampliar hasta 120 días la retención de migrantes sujetos a expulsión administrativa. La propuesta inicial del Gobierno fijaba un máximo de 180 días, frente a los cinco que rigen actualmente. Los primeros 30 días no requerirán control judicial; después, un tribunal deberá revisar cada 30 días si corresponde mantener la medida. La reforma todavía debe continuar su tramitación legislativa en la Cámara, donde permanecen pendientes asuntos como los lugares de retención y la operación práctica del procedimiento.

TC suspende remoción de cinco jueces por viajes con licencia médica

Cinco jueces consiguieron que el Tribunal Constitucional suspendiera temporalmente sus procesos de remoción por viajes al extranjero durante licencias médicas. Erna Fuentes, Macarena Bobadilla, Juan Manuel Gatica y Eduardo Fritz se sumaron a Jorge Saavedra, el primero en obtener la paralización. Ninguno cuenta todavía con un pronunciamiento favorable sobre el fondo. En paralelo, el juez Daniel Urrutia presentó un segundo requerimiento después de que el primero no fuera admitido, mientras la Corte Suprema continúa revisando los demás expedientes.

Fiscalía amplía la trama bielorrusa a otras causas de la Tercera Sala

La Fiscalía amplió la investigación de la trama bielorrusa a otras causas tramitadas por la Tercera Sala de la Corte Suprema. Además de los litigios del Consorcio Belaz Movitec con Codelco y de la inmobiliaria Fundamenta, los persecutores indagan eventuales delitos relacionados con el Servicio de Evaluación Ambiental de Los Lagos, Kodama Construcciones y Transportes Hurcam. La causa mantiene como imputados a Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber. El Ministerio Público solicitó antecedentes sobre la integración de la sala entre el 2022 y el 2024. [*]

Corte autoriza traslado de cuatro imputados del clan Chen a La Laguna

La Corte de Apelaciones de Iquique respaldó por unanimidad a Gendarmería de Chile y autorizó el traslado de cuatro imputados del clan Chen a la cárcel de La Laguna, en Talca. El fallo revocó la decisión del juez de garantía Diego Reyes, quien había bloqueado el movimiento desde los penales de Alto Hospicio y Santiago Uno. El tribunal de alzada estableció que el traslado y la segregación penitenciaria corresponden exclusivamente a Gendarmería, salvo circunstancias excepcionales. Los afectados están formalizados por asociación ilícita y lavado de activos. [*]

Estados Unidos e Irán reanudan ataques y elevan tensión en Ormuz

Estados Unidos e Irán reanudaron sus ataques después de 31 días de calma. Teherán atribuyó 19 muertes a los bombardeos estadounidenses, entre ellas las de cuatro civiles que asistían a una boda en Kuhestak, y reportó 67 personas heridas. Irán respondió contra objetivos en Jordania, Bahréin y Kuwait; autoridades estadounidenses negaron que sus tropas hayan sufrido bajas. La nueva escalada vuelve a poner en riesgo el tráfico por el estrecho de Ormuz, una ruta por la que transitaba cerca de una quinta parte del crudo mundial antes de la guerra actual.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.