Autoridades informan cierre preventivo del Paso Los Libertadores por condiciones clímáticas

De acuerdo con lo informado, a partir de las 17:00 horas de este martes, tanto de Chile como de Argentina, se procederá al cierre de las barreras de Guardia Vieja, en territorio chileno, y Uspallata, en el lado argentino.

En tanto, el túnel internacional cerrará a las 19:00 horas, considerando la hora local de ambos países.

Las autoridades señalaron que, de acuerdo con los pronósticos disponibles, la situación meteorológica se mantendría hasta la madrugada de este miércoles 9 de septiembre.

Por ello, las coordinaciones de ambos países volverán a evaluar durante la jornada del miércoles las condiciones climáticas y viales, con el objetivo de determinar si existen condiciones para una reapertura segura del paso fronterizo.

¿Qué alimentos ingresan por el Paso Los Libertadores?

Aunque Chile mantiene inventarios y existen rutas alternativas, el cierre prolongado comienza a generar presión sobre productos que dependen del transporte terrestre desde Argentina.

Entre los principales alimentos que ingresan por este paso destacan:

Carne bovina , uno de los productos más sensibles a una interrupción prolongada.

, uno de los productos más sensibles a una interrupción prolongada. Lácteos , como quesos, mantequilla, leche y crema.

, como quesos, mantequilla, leche y crema. Granos y cereales , entre ellos maíz, arroz y trigo.

, entre ellos maíz, arroz y trigo. Aceites comestibles .

. Frutas y hortalizas que complementan la oferta nacional durante el invierno.

Especial preocupación existe por la carne bovina, ya que una parte importante de las importaciones destinadas al consumo nacional cruza por este corredor. También los granos son estratégicos, pues abastecen a la industria de alimentos para animales y, por lo tanto, impactan indirectamente la producción de carnes, huevos y lácteos.

No sólo alimentos: también peligran insumos para la industria

El impacto del cierre va mucho más allá de los supermercados.

Por Los Libertadores también ingresan:

Repuestos automotrices.

Maquinaria industrial.

Productos farmacéuticos.

Insumos médicos.

Fertilizantes.

Productos químicos.

Materias primas para distintos procesos productivos.

Muchas empresas operan con sistemas logísticos de abastecimiento continuo, por lo que retrasos de varias semanas obligan a reprogramar importaciones, modificar rutas y asumir mayores costos.

Más de 2.700 camiones siguen esperando

La Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior informó que el complejo continúa cerrado debido a una acumulación de nieve que supera los cinco metros.

Mientras tanto, cerca de 2.700 camiones permanecen detenidos en Mendoza y la región argentina de Cuyo, esperando la autorización para cruzar hacia Chile.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones advirtió que la prolongada interrupción ya está elevando los costos operacionales, aumentando los tiempos de transporte y afectando la planificación logística de numerosas empresas.

¿Habrá desabastecimiento?

Por ahora, especialistas coinciden en que no existe un riesgo inmediato de desabastecimiento gracias a los inventarios disponibles y a la utilización de pasos fronterizos alternativos.

Sin embargo, esas rutas tienen menor capacidad y no pueden absorber el volumen habitual que mueve Los Libertadores, por lo que un cierre prolongado podría traducirse en mayores costos logísticos y, eventualmente, en alzas de precios o menor disponibilidad de algunos productos frescos e insumos industriales.

Todo dependerá de la evolución del sistema frontal y de las evaluaciones que realicen en conjunto las autoridades chilenas y argentinas para determinar cuándo será posible reabrir el principal corredor terrestre entre ambos países.