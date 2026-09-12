Lluvias vuelven a Santiago: revisa qué día hay mayor probabilidad esta semana

Tras un fin de semana con temperaturas cercanas a 24 °C, Santiago tendrá un cambio de tiempo desde el miércoles, con lluvias que podrían extenderse hasta el viernes y temperaturas más frescas.

Las altas temperaturas continúan siendo protagonistas en la recta final del invierno en Santiago y en varias regiones del norte y centro del país. Durante el fin de semana, los termómetros en Quinta Normal, estación de referencia para el centro de la ciudad, se mantuvieron sobre los 20 °C.

El sábado la temperatura máxima superó ligeramente los 23 °C, mientras que el domingo rozó los 24 °C. En contraste, las mínimas comenzaron cerca de los 4 °C, dejando jornadas con una importante amplitud térmica tanto en el centro de la capital como en otros sectores de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con las últimas actualizaciones del modelo europeo ECMWF, referencia principal para estos pronósticos, el comienzo de esta semana todavía estará marcado por temperaturas elevadas, aunque ligeramente inferiores a las registradas durante el fin de semana.

Este lunes, por ejemplo, la máxima en el centro de Santiago podría alcanzar cerca de 21 °C, mientras que el martes 8 los termómetros rozarían los 22 °C. Las temperaturas mínimas, en tanto, se mantendrían entre los 4 y 5 °C.

Miércoles comenzaría el cambio de tiempo

Sin embargo, según Meteored desde el miércoles 9 las condiciones comenzarían a cambiar paulatinamente. Un aumento de la nubosidad y el ingreso de aire proveniente de la costa serían las primeras señales de este cambio en Santiago, antes de la llegada de una nueva fase de inestabilidad a la región.

Durante la tarde del miércoles podrían registrarse chubascos aislados hacia sectores cordilleranos, mientras que en el valle todavía predominarían condiciones relativamente estables.

Jueves sería el día con mayor probabilidad de lluvias

El escenario cambiaría con mayor claridad durante el jueves, cuando una vaguada en altura aumentaría la inestabilidad, especialmente sobre los sectores altos y orientales de la Región Metropolitana.

En las localidades cordilleranas, la probabilidad de precipitaciones superaría el 95% durante la tarde y noche.

En Santiago, en tanto, el modelo europeo proyecta actualmente una posibilidad de lluvias superior al 70%. Eso sí, por ahora los acumulados no serían elevados y se moverían en torno a 1 a 3 mm en la capital.

Viernes también podría dejar precipitaciones

Las oportunidades de lluvia no terminarían el jueves. Durante el viernes, otro pulso de precipitaciones asociado al avance de un sistema frontal débil podría afectar nuevamente a distintos sectores de la Región Metropolitana.

En Santiago centro, sin embargo, la probabilidad de lluvias se ubica actualmente alrededor del 40%, por lo que todavía existe incertidumbre respecto de la extensión y cantidad de las precipitaciones.

Además de la lluvia, se espera un descenso marcado de las temperaturas. La máxima del viernes podría caer hasta cerca de los 14 °C, contrastando con los valores superiores a 20 °C registrados durante el inicio de la semana.

¿Cómo cambiarán las temperaturas en Santiago?

Lo que sí comienza a perfilarse con mayor claridad es el cambio en las condiciones meteorológicas. La semana partirá con temperaturas cálidas para la época, pero desde el miércoles aumentarán las posibilidades de precipitaciones después de varias jornadas secas en la capital.

El descenso de las temperaturas será uno de los principales efectos del ingreso de la inestabilidad, especialmente hacia el viernes, cuando los termómetros podrían marcar una máxima cercana a los 14 °C.

Por ahora, el escenario mantiene diferencias entre jueves y viernes, por lo que será necesario seguir las actualizaciones de los pronósticos durante los próximos días para conocer con mayor precisión la cantidad de lluvia que finalmente podría recibir Santiago.