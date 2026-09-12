Seguro de Cesantía: quiénes reciben dos pagos extras y cuánto pueden cobrar

Algunos trabajadores que actualmente se encuentran cesantes podrán recibir dos pagos adicionales del Seguro de Cesantía durante septiembre y octubre de 2026. La medida fue instruida por la Superintendencia de Pensiones a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) debido al aumento del desempleo en Chile.

Pero no todos los beneficiarios del Seguro de Cesantía accederán a estos pagos. La medida está dirigida específicamente a quienes reciben el beneficio con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y cumplen determinadas condiciones.

¿Quiénes recibirán los dos pagos extras?

Los pagos adicionales están dirigidos a las personas que:

Recibieron su quinto giro del Fondo de Cesantía Solidario durante agosto de 2026.

Continúan cesantes.

Cumplen los requisitos establecidos para mantener el beneficio.

Realizan una búsqueda efectiva de empleo a través de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

Estas personas podrán recibir un sexto y un séptimo giro, correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2026.

La medida se activa debido al nivel de desempleo registrado en el país. La tasa de desocupación llegó a 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026, su nivel más alto desde junio de 2021.

¿Por qué se activaron estos pagos?

La posibilidad de entregar estos giros adicionales está contemplada en el artículo 25 de la Ley N° 19.728, que regula el Seguro de Cesantía.

Según la normativa, se pueden activar dos pagos adicionales del Fondo de Cesantía Solidario cuando la tasa nacional de desempleo informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) supera en un punto porcentual (1%) el promedio de los últimos cuatro años.

En esta oportunidad, la Superintendencia de Pensiones instruyó a la AFC implementar la medida.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

Los montos del sexto y séptimo giro tienen un valor mínimo y uno máximo.

Monto máximo por giro: $430.288.

Monto mínimo por giro: $129.085.

Máximo por los dos pagos: $860.576.

Es decir, una persona que cumpla las condiciones y reciba el monto máximo en ambos giros podría recibir hasta $860.576 entre septiembre y octubre.

El monto que efectivamente reciba cada beneficiario dependerá de las condiciones establecidas para el Seguro de Cesantía.

¿Cuándo se realizan los pagos?

Los dos giros adicionales corresponden a:

Sexto giro: septiembre de 2026.

Séptimo giro: octubre de 2026.

Para mantener el beneficio, la persona debe continuar cesante y cumplir con las condiciones exigidas por el Fondo de Cesantía Solidario.

Entre ellas está la obligación de realizar una búsqueda efectiva de empleo mediante la Bolsa Nacional de Empleo.

¿Cómo se cobran los pagos?

Los trabajadores no necesitan realizar un procedimiento diferente al mecanismo habitual de cobro del Seguro de Cesantía.

Los giros adicionales se entregan a través de la AFC, siempre que la persona cumpla los requisitos establecidos por la normativa.