El incendio ocurrido en el hogar de adultos mayores El Edén, en Pitrufquén, que dejó 16 personas fallecidas, abrió nuevamente el debate sobre las condiciones de funcionamiento de las llamadas casas de reposo o residencias para adultos mayores. La investigación busca determinar eventuales responsabilidades, mientras autoridades han señalado que el recinto no contaba con autorización para funcionar y que existían antecedentes previos bajo revisión.

En Chile, los establecimientos que reciben a personas mayores de manera permanente no pueden operar únicamente como una residencia particular. Deben cumplir una serie de exigencias sanitarias, administrativas y de seguridad, además de contar con autorización de la autoridad competente.

Estos centros son conocidos formalmente como Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM)y están regulados por el Ministerio de Salud. Dependiendo de sus características, también pueden estar vinculados a programas del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

¿Qué permiso necesita un hogar de ancianos para funcionar?

Para operar legalmente, una residencia de adultos mayores debe contar con una autorización sanitaria otorgada por la Seremi de Salud correspondiente.

Este permiso acredita que el establecimiento cumple condiciones mínimas relacionadas con:

infraestructura;

condiciones higiénicas y sanitarias;

seguridad de las instalaciones;

capacidad de atención;

personal disponible;

protocolos de funcionamiento.

Sin esta autorización, el recinto no puede funcionar formalmente como residencia de larga estadía para adultos mayores.

Requisitos de infraestructura para una casa de reposo

Uno de los principales aspectos fiscalizados son las condiciones físicas del inmueble. Entre los requisitos se encuentran:

espacios adecuados para la cantidad de residentes;

dormitorios habilitados para personas mayores;

baños accesibles y adaptados;

áreas comunes para alimentación y convivencia;

condiciones de ventilación, iluminación y limpieza;

medidas para facilitar la movilidad de personas con dependencia física.

Además, los recintos deben contar con condiciones de seguridad que permitan responder ante emergencias, especialmente considerando que muchos residentes pueden tener movilidad reducida o necesitar asistencia para evacuar.

Qué debe tener un hogar de adultos mayores en materia de seguridad

Los hogares de ancianos deben contar con medidas preventivas para enfrentar incendios u otras emergencias.

Entre ellas se consideran:

vías de evacuación despejadas;

señalización de emergencia;

sistemas de prevención y control de incendios según corresponda;

planes de emergencia;

capacitación del personal para actuar ante situaciones críticas.

La seguridad cobra especial relevancia porque una parte importante de los residentes puede no tener autonomía para desplazarse rápidamente.

¿Cuántos trabajadores debe tener un hogar de ancianos?

La residencia debe contar con personal suficiente para garantizar la atención de los adultos mayores según su nivel de dependencia.

Esto incluye, entre otros:

cuidadores;

personal de apoyo;

profesionales o técnicos según las necesidades de los residentes;

responsables de la administración y funcionamiento del establecimiento.

La cantidad de trabajadores debe guardar relación con el número de personas atendidas y sus condiciones de salud.

¿Quién fiscaliza los hogares de adultos mayores?

La fiscalización sanitaria corresponde principalmente a las Seremis de Salud, que pueden realizar inspecciones, iniciar sumarios y aplicar sanciones cuando detectan incumplimientos.

También participan otros organismos dependiendo del tipo de establecimiento y de los programas asociados, como Senama.

Las autoridades pueden exigir correcciones, suspender actividades o incluso ordenar el cierre cuando existen riesgos para la seguridad de los residentes.

¿Cómo saber si una casa de reposo está autorizada?

Antes de ingresar a un familiar a una residencia de adultos mayores, es recomendable verificar:

Que el establecimiento tenga autorización sanitaria vigente. Que entregue información clara sobre sus responsables. Que permita visitas y supervisión familiar. Que informe cuántos residentes tiene y qué tipo de cuidados entrega. Que cuente con protocolos de emergencia.

También es importante preguntar por el número y capacitación del personal disponible durante el día y la noche.

Uno de los principales puntos que buscan evitar las regulaciones es que una casa particular sea utilizada como hogar de ancianos sin cumplir condiciones mínimas.

Recibir adultos mayores que requieren cuidados permanentes implica obligaciones adicionales, debido a que se trata de personas que pueden encontrarse en situación de dependencia, discapacidad o vulnerabilidad.