Fiestas Patrias: revisa el peaje a $1.000 y descuentos

Más de 400 mil vehículos se proyecta que salgan desde Santiago durante las celebraciones de Fiestas Patrias 2026, por lo que las autoridades anunciaron un plan especial para facilitar los desplazamientos y ordenar el tránsito en las principales carreteras.

Entre las medidas para los automovilistas se encuentra el denominado “peaje a luca”, además de descuentos para camiones y restricciones de circulación en determinados horarios y rutas.

¿Dónde y cuándo estará el peaje a $1.000?

El beneficio contempla una tarifa de $1.000 para vehículos livianos en determinados puntos y horarios durante el jueves 17 y viernes 18 de septiembre.

Jueves 17 : el peaje tendrá un valor de $1.000 entre las 07:00 y 13:00 horas en Lo Prado y Zapata , en la Ruta 68 hacia la costa; Nueva Angostura , en la Ruta 5 Sur, en ambos sentidos; y Las Vegas , en la Ruta 5 Norte, también en ambos sentidos.

: el peaje tendrá un valor de horas en , en la Ruta 68 hacia la costa; , en la Ruta 5 Sur, en ambos sentidos; y , en la Ruta 5 Norte, también en ambos sentidos. Viernes 18: la tarifa de $1.000 regirá entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos puntos de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte.

Camiones tendrán 50% de descuento

Los camiones de dos o más ejes tendrán una rebaja del 50% en el peaje entre las 00:00 y 07:00 horas del jueves 17 y viernes 18 de septiembre, en puntos determinados de las rutas 5 Norte, 5 Sur y 68.

La medida busca favorecer el desplazamiento de este tipo de vehículos durante la madrugada y contribuir a ordenar los flujos de tránsito durante los horarios de mayor demanda.

También habrá restricción para camiones

El plan contempla además una restricción para el tránsito de camiones durante el día en determinados tramos de las principales carreteras.

El jueves 17 de septiembre la medida regirá entre las 12:00 y 19:00 horas, mientras que el viernes 18 se aplicará entre las 09:00 y 15:00 horas.

Las restricciones se implementarán en sectores de las rutas 5 Norte, 5 Sur y 68, como parte de las medidas destinadas a ordenar el tránsito durante la salida de Santiago.

Carabineros reforzará la seguridad en carretera

El plan de contingencia también considera un reforzamiento de la seguridad en las carreteras mediante el despliegue de Carabineros a través del servicio Ruta Segura.

Las autoridades hicieron un llamado a conducir con responsabilidad y adoptar medidas de prevención durante los desplazamientos.

Durante las Fiestas Patrias de 2025 se registraron 814 siniestros viales y 24 personas fallecidas, antecedentes que fueron utilizados para reforzar el llamado a los conductores.

Entre las principales recomendaciones están respetar los límites de velocidad, mantener una distancia adecuada con otros vehículos y no utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Además, se enfatizó que una de las principales medidas de prevención es no manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Planifica tu salida y conduce con precaución

Con más de 400 mil vehículos proyectados fuera de Santiago, las autoridades recomiendan a los conductores planificar el viaje, revisar los horarios de mayor congestión y considerar las medidas especiales de las carreteras.

El llamado es a conducir de manera responsable durante todo el trayecto y evitar conductas que puedan aumentar el riesgo de accidentes, especialmente el consumo de alcohol o drogas antes de ponerse al volante.