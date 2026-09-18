La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas que podrían registrarse durante este viernes 18 de septiembre en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. El fenómeno estaría asociado a una condición de vaguada en altura y podría extenderse entre la mañana y la noche.

Zonas donde podría registrarse actividad eléctrica

De acuerdo con el organismo, las tormentas podrían afectar distintos sectores de las cuatro regiones durante la jornada de Fiestas Patrias.

En la Región de Coquimbo, el aviso considera sectores del litoral, la cordillera de la Costa, la precordillera, los valles precordilleranos y la cordillera.

En Valparaíso, en tanto, la eventual actividad eléctrica podría presentarse en zonas precordilleranas, valles interiores y sectores cordilleranos.

Para la Región Metropolitana, la DMC contempla la posibilidad de tormentas eléctricas principalmente en la precordillera y cordillera. En O’Higgins, por su parte, el fenómeno se concentraría en sectores cordilleranos.

DMC advierte sobre riesgos asociados al fenómeno

La Dirección Meteorológica de Chile señaló que el evento no alcanzaría un nivel de severidad moderada. Sin embargo, advirtió que las condiciones previstas pueden representar riesgos para las personas que desarrollen actividades al aire libre o permanezcan expuestas a las condiciones meteorológicas.

El aviso se mantendrá vigente durante este viernes 18 de septiembre, desde la mañana hasta la noche, en las zonas señaladas por el organismo.