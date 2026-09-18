Las Fiestas Patrias ya comenzaron y, con ellas, Santiago se prepara para una de las ceremonias más tradicionales de septiembre: la Gran Parada Militar 2026. Como cada 19 de septiembre, las Fuerzas Armadas y de Orden se desplegarán en la elipse del Parque O’Higgins para conmemorar las Glorias del Ejército.

La ceremonia tendrá además un carácter especial en el ámbito institucional, ya que será la primera Parada Militar encabezada por el Presidente José Antonio Kast desde su llegada a La Moneda.

Horario y detalles de la ceremonia

De acuerdo con información a la que tuvo acceso Meganoticias, el inicio del desfile está programado tradicionalmente para las 11:30 horas del sábado 19 de septiembre. A esa hora, el jefe de Estado arribará a la elipse del Parque O’Higgins para recibir los honores de rigor y autorizar el inicio de la ceremonia, que contará con la presencia de autoridades civiles y militares.

Gendarmería se suma por primera vez al desfile

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación oficial de Gendarmería de Chile a la Parada Militar, institución que participará por primera vez en la historia de esta ceremonia.

La invitación fue extendida por el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. La participación contempla un contingente de hasta 300 efectivos.

Ensayos preparan la jornada del 19 de septiembre

Los preparativos para el desfile comenzaron con semanas de anticipación. El pasado lunes 31 de agosto, delegaciones del Ejército realizaron sus primeros ensayos en la elipse del Parque O’Higgins, con la participación de la Gran Banda Instrumental y estudiantes de la Escuela de Suboficiales.

Posteriormente, el 3 de septiembre, integrantes de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) iniciaron sus propios ensayos, con el objetivo de afinar los detalles de cara a la ceremonia del próximo 19 de septiembre.