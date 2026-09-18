Hiperplasia prostática benigna: obesidad y envejecimiento impulsan aumento de casos en Chile

Especialistas alertan sobre el aumento de consultas por hiperplasia prostática benigna en Chile, impulsado por el envejecimiento y la obesidad. La detección temprana y los controles urológicos son claves para evitar complicaciones.

Aumento de la hiperplasia prostática benigna: El envejecimiento de la población chilena está asociado a un incremento sostenido de los casos de hiperplasia prostática benigna (HPB), una condición no cancerosa que agranda la próstata, obstruye el flujo urinario y puede afectar significativamente la calidad de vida.

El envejecimiento de la población chilena está asociado a un incremento sostenido de los casos de hiperplasia prostática benigna (HPB), una condición no cancerosa que agranda la próstata, obstruye el flujo urinario y puede afectar significativamente la calidad de vida. Obesidad como factor de riesgo: El 78,8% de la población chilena presenta obesidad o sobrepeso y el exceso de grasa corporal puede generar cambios hormonales y procesos inflamatorios que estimulan el crecimiento prostático, sumándose al envejecimiento y la genética.

El 78,8% de la población chilena presenta obesidad o sobrepeso y el exceso de grasa corporal puede generar cambios hormonales y procesos inflamatorios que estimulan el crecimiento prostático, sumándose al envejecimiento y la genética. La condición aparece en hombres cada vez más jóvenes: El urólogo Rodrigo Ledezma señala que alrededor del 50% de los hombres de 50 años presenta algún grado de HPB y cerca del 90% de los hombres de 80 años tiene un crecimiento prostático significativo. Según el especialista, el envejecimiento y la obesidad están acelerando su aparición.

El urólogo Rodrigo Ledezma señala que alrededor del 50% de los hombres de 50 años presenta algún grado de HPB y cerca del 90% de los hombres de 80 años tiene un crecimiento prostático significativo. Según el especialista, el envejecimiento y la obesidad están acelerando su aparición. Importancia de los controles urológicos: Síntomas como levantarse varias veces durante la noche para orinar, notar un menor flujo urinario o sentir que la vejiga no se vacía completamente pueden ser señales de problemas prostáticos. El especialista recomienda controles urológicos anuales desde los 40 años para favorecer la detección temprana y preservar la calidad de vida y la salud de la vejiga. Revisa la nota completa en este link.