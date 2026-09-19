Con las Fiestas Patrias ya en marcha, los gastos asociados a las celebraciones pueden aumentar para muchas familias. En este contexto, Cajas de Chile mantiene activa la campaña “Consulta tus Saldos a Favor” 2026, iniciativa que busca facilitar la devolución de dineros pertenecientes a trabajadores, pensionados y empleadores.

Los llamados saldos a favor corresponden a montos que pueden generarse durante la vigencia de un crédito social. Entre las principales causas se encuentran errores del empleador al calcular descuentos por planilla, duplicidad en el pago de cuotas y otros ajustes operativos, como los derivados de procesos de renegociación.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), a julio de 2026 existen $1.371.026.621 disponibles por este concepto en las Cajas de Compensación. Estos recursos pertenecen a 23.126 personas o empresas, cifra que representa una disminución de 2,1% respecto del mismo mes de 2025.

Del total registrado, 21.491 corresponden a trabajadores o pensionados y 1.630 a empresas.

Un buscador permite revisar los montos pendientes

Para facilitar la consulta y evitar que los afiliados tengan que revisar los sitios web de cada institución por separado, Cajas de Chile concentró la información en un único módulo de búsqueda.

Para realizar la consulta, se debe ingresar al sitio web www.cajasdechile.cl y seleccionar el banner “Consulta Saldos a Favor”. Luego, basta con digitar el RUT para que el sistema indique, en pocos segundos, si existe un saldo disponible y en qué Caja de Compensación se encuentra.

Es importante destacar que “los saldos a favor no prescriben, no se destinan a otros fines y están siempre disponibles para ser retirados.”

Los saldos también pueden ser consultados por familiares

La consulta no está limitada únicamente a los afiliados que buscan sus propios recursos. Los saldos a favor también tienen carácter heredable, por lo que es posible revisar si una persona fallecida mantiene dinero pendiente de retiro.

Además, estos saldos a favor son heredables, por lo que cualquier persona puede ingresar al buscador y consultar si un familiar fallecido cuenta con saldos a favor disponibles.