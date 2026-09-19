Vacuna contra el neumococo: ¿cuándo debo vacunar a mi hijo y qué debo saber?

Desde el 1 de septiembre, los lactantes deben recibir la vacuna antineumocócica conjugada PCV20, conocida como Prevenar 20, como parte del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI).

El esquema de vacunación no cambia y contempla tres dosis:

2 meses: primera dosis.

4 meses: segunda dosis.

12 meses: dosis de refuerzo.

La principal novedad es que la vacuna utilizada amplía la protección desde 13 a 20 serotipos de Streptococcus pneumoniae, bacteria que puede provocar enfermedades graves como neumonía, meningitis y bacteriemia.

¿Quiénes deben recibir la vacuna?

La vacunación está dirigida a los lactantes incluidos en el calendario del PNI, por lo que no es necesario realizar una inscripción especial ni pagar por la vacuna.

Los padres o cuidadores deben acudir con el niño al vacunatorio correspondiente, siguiendo las fechas establecidas para cada dosis.

¿Qué pasa si mi hijo tiene sus vacunas atrasadas?

Si un niño no recibió una de las dosis en la fecha correspondiente, no significa que deba comenzar nuevamente el esquema.

En estos casos, se recomienda acudir a un vacunatorio o centro de salud para que el equipo revise el registro de inmunizaciones y determine cómo completar las dosis pendientes.

¿Por qué es importante vacunar contra el neumococo?

El neumococo puede provocar desde infecciones respiratorias hasta enfermedades invasoras potencialmente graves. Entre ellas se encuentran la neumonía, meningitis y bacteriemia.

Según registros del DEIS, durante 2025 se notificaron 773 casos de enfermedad neumocócica invasora en personas de todas las edades en Chile.

La ampliación de la vacuna busca aumentar la protección de los niños frente a una mayor cantidad de serotipos de esta bacteria y contribuir a disminuir su circulación en la población.

¿Dónde se puede recibir la vacuna?

Al formar parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, la vacuna se administra gratuitamente a la población objetivo en los establecimientos y vacunatorios habilitados por la red de salud.

Antes de acudir, se recomienda revisar el registro de vacunas del niño y consultar al centro de salud correspondiente si existen dudas sobre la fecha de la siguiente dosis.

¿Qué deben recordar los padres?

La nueva vacuna contra el neumococo no modifica las edades del esquema infantil: las dosis continúan correspondiendo a los 2, 4 y 12 meses.

La principal modificación es que la PCV20 protege frente a 20 serotipos, ampliando la cobertura respecto de la vacuna PCV13 utilizada anteriormente.

La vacunación es una herramienta clave de prevención

Mantener al día las vacunas del calendario infantil permite reducir el riesgo de enfermedades graves y también contribuye a proteger a quienes pueden presentar mayor riesgo de complicaciones. Ante dudas sobre una dosis pendiente o un esquema atrasado, lo recomendable es consultar directamente con el equipo de salud.