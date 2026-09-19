Venus brillará al máximo en septiembre: cómo y cuándo verlo desde Chile

Venus alcanzará durante estos días una magnitud aproximada de -4,8, convirtiéndose en uno de los objetos más llamativos del cielo durante el atardecer. Aunque el máximo de brillo se producirá alrededor del 18 y 19 de septiembre, la variación es gradual, por lo que varios días en torno a esa fecha serán igualmente favorables para observarlo.

Desde Chile podrá verse a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y exista una vista despejada hacia el horizonte oeste.

“Este fenómeno ya se puede ver durante estos días. Después de la puesta de Sol, Venus aparece como el objeto más brillante del cielo, a unos 30 o 35 grados sobre el horizonte. No es necesario ir a un lugar particularmente oscuro, incluso desde una ciudad iluminada se puede observar”, explica Matías Vidal, astrónomo y académico del Diplomado en Astronomía de la Universidad Autónoma de Chile.

¿Por qué Venus brilla tanto?

A diferencia de las estrellas, los planetas no producen luz propia, sino que reflejan la luz del Sol. Su brillo aparente depende principalmente de la cantidad de luz solar que reciben, su tamaño, la distancia a la Tierra y qué tan bien reflejan esa luz.

En el caso de Venus, su atmósfera está cubierta de nubes que reflejan una gran cantidad de luz solar. A esto se suma su posición orbital, que durante este período permite combinar una fase todavía suficientemente iluminada con una distancia relativamente favorable respecto de la Tierra.

Aunque Venus estará en su máximo brillo, solo cerca del 22% de su superficie visible estará iluminada. Por eso, quienes tengan acceso a un telescopio podrán apreciar una imagen especialmente llamativa: Venus aparecerá como un fino creciente, similar a una pequeña Luna.

“Puede parecer contradictorio que Venus esté tan brillante si no vemos toda su superficie iluminada, pero la respuesta está en que en este momento también estamos más cerca de él. Al estar más cerca, Venus aparece con un tamaño angular mayor en el cielo y la combinación de ambos factores hace que alcance su máximo brillo”, señala el astrónomo.

¿Cómo observar Venus desde Chile?