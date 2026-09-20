Aramco y Latam Pass: cómo acumular millas al cargar combustible

La alianza entre Aramco y Latam Pass cumplió un año desde su lanzamiento en Chile. A través de la App Aramco Estaciones, los socios del programa pueden acumular directamente Millas Latam Pass y Puntos Calificables cada vez que cargan combustible en las estaciones de servicio de la compañía.

Según las empresas, desde la puesta en marcha del acuerdo una parte de los clientes que realizó transacciones mediante la aplicación aumentó su acumulación de Puntos Calificables respecto del año anterior, lo que les permite avanzar hacia las categorías Elite de Latam Pass: Gold, Platinum, Black y Black Signature.

Estas categorías entregan beneficios como acceso a lounges VIP en aeropuertos, upgrades de cabina y atención preferente durante los viajes.

Cómo acumular Millas Latam Pass en estaciones Aramco

Para acumular millas, los clientes deben tener seleccionado Latam Pass como su programa de acumulación y realizar el pago a través de la App Aramco Estaciones al momento de cargar combustible.

Además, entre el 10 y el 20 de septiembre, los clientes que tengan seleccionado Latam Pass como programa de acumulación, carguen combustible en estaciones Aramco y paguen utilizando la App Aramco Estaciones podrán triplicar sus Millas Latam Pass.

La promoción coincide con los desplazamientos previstos durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Durante el primer año de la alianza también se realizaron campañas de doble acumulación, sorteos de millas, categorías Platinum Latam Pass y pasajes dobles a destinos como Punta Cana.

Latam Pass llegará a las tiendas aStop by Aramco

La alianza también prepara una ampliación de sus beneficios. Próximamente, la App Aramco Estaciones permitirá acumular Millas LatamPass y Puntos Calificables mediante compras realizadas en las tiendas de conveniencia aStop by Aramco.

De esta manera, productos como café, snacks y otras compras realizadas en estas tiendas podrán sumarse al sistema de acumulación actualmente disponible para combustible.

Aramco cuenta en Chile con más de 300 estaciones de servicio y 180 tiendas de conveniencia distribuidas desde Arica hasta Tierra del Fuego.

“Con la App Aramco Estaciones y nuestra propuesta a través de Latam Pass hemos logrado crecer en más de un 50% en nuestra base de clientes nuevos que eligen visitar nuestras estaciones”, afirmó Eliana Rodríguez, gerente Comercial Clientes de Esmax, una empresa Aramco.

Marcela Mejía, gerente Comercial de Latam Pass, explicó que el objetivo del programa es extender la acumulación de millas más allá de los vuelos. “Hoy, las millas ya no se acumulan solo volando: también al cargar combustible, pedir delivery o reservar un viaje, gracias a más de 100 alianzas en la región”, indicó.

De acuerdo con Latam Pass, cerca del 30% de las compras realizadas con tarjeta de crédito en Chile generan millas del programa. Para 2026, la compañía proyecta entregar más de US$1.600 millones en beneficios a sus socios a nivel regional.

A un año del comienzo de la alianza, ambas compañías señalaron que continuarán incorporando funcionalidades destinadas a conectar las compras en estaciones de servicio y tiendas de conveniencia con los beneficios del programa Latam Pass.