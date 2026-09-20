¡Vueeelta!: el giro discursivo de Kast tras cadena digital

¡Tiquitiquití! ¡Buenas! En esta breve pausa dieciochera, este nuevo +Política viene en formato más corto, aunque no menos enjundioso. Porque en esta gran fonda llamada Chile las noticias nunca faltan y los zapateos a veces terminan en “cueca en pelotas”. Para muestra un botón: mientras la Fiscalía comienza a cerrar el caso Audio-Factop, solicitando 17 años de cárcel para Luis Hermosilla, en paralelo se está investigando al exfiscal Vinko Fodich, involucrado en una red de secuestros extorsivos vinculados a la mafia china. Todo muy de película.

Aro, aro, aro. Imposible partir este newsletter sin detenernos en la muerte Patricio Guzmán, documentalista que convirtió la memoria de Chile en una forma de intervención política. Desde La batalla de Chile hasta Nostalgia de la luz y El botón de nácar, Guzmán observó el país desde sus fracturas: la Unidad Popular, el golpe, la dictadura, los desaparecidos y la persistencia de una historia que el poder intentó clausurar sin conseguirlo. La memoria obstinada.

Su cámara interrogó los silencios, los relatos oficiales y la relación entre democracia, violencia y memoria. En sus películas, Chile aparece como un territorio donde el pasado nunca termina de cuajar, interpelándonos como sociedad a definir aquello que decidimos recordar. Su muerte deja abierta una pregunta que por estos días cobra fuerza, tras la decisión del Gobierno de no conmemorar el 11 de septiembre: ¿qué clase de país puede construirse si no somos capaces de mirar de frente nuestra propia historia?

¡Vueeelta! Detrás de la cuidada puesta en escena de la “cadena digital” emitida el 14 de septiembre por Fiestas Patrias, especialistas en imagen detectaron una ruptura sustancial en la escenografía habitual, el tono, la actitud frente al lente, la prosodia, la postura corporal, la intencionalidad y el acting del Presidente José Antonio Kast. Lejos de la confrontación inicial, el Mandatario ejecutó un cambio de registro para enfrentar un escenario político adverso.

La innovación más evidente de la transmisión pregrabada fue la supresión de los símbolos tradicionales de autoridad estatal . La producción eliminó el atril institucional, las banderas de gran formato y los micrófonos visibles. La cámara buscó un encuadre próximo, con sus manos expuestas y movimientos acotados en una sobria ambientación dieciochera.

. La producción eliminó el atril institucional, las banderas de gran formato y los micrófonos visibles. La cámara buscó un encuadre próximo, con sus manos expuestas y movimientos acotados en una sobria ambientación dieciochera. Pero la novedad principal fue política. En la transmisión no existió ninguna mención a la izquierda, ni al Gobierno anterior. Habló de identidad nacional, esperanza y convivencia, recordando que los héroes de la Independencia tuvieron discrepancias “a veces profundas”. Kast parece transitar, así, desde la retórica de la emergencia y el contraste con la gestión anterior a la búsqueda de entendimiento con la oposición para viabilizar su agenda legislativa.

¡No hay primera sin segunda! El PDG zapatea nuevamente en La Moneda. Primero fueron los pañales y medicamentos. Ahora, Sala Cuna Universal y MK4. Con 14 diputados, el Partido de la Gente vuelve a quedar en posición de negociar proyectos relevantes para el Gobierno. Franco Parisi ya conversa con Trabajo y Hacienda, pero –según comentan puertas adentro– la bancada guardará sus cartas hasta pasado el 18: cuando se apaguen las fondas, definirá sus condiciones y si vuelve a poner algún proyecto propio sobre la mesa.

El nuevo aire llega justo cuando Parisi vuelve a la directiva como secretario general y el PDG sigue bajo la lupa de la Fiscalía Centro Norte por sus cuentas, causa en la que aparece como “sujeto de interés”, sin estar formalizado. Como ruido adicional, su primo Luis Moraga Parisi quedó en prisión preventiva en otra investigación, sin antecedentes que vinculen a Franco Parisi ni al partido.

Paseo y medialuna. Kast llega el próximo domingo a Naciones Unidas para su primer gran examen internacional como Presidente. El discurso será una de las piezas clave para despejar una incógnita que el Gobierno ha administrado hasta ahora a cuentagotas: cuál es, finalmente, la hoja de ruta internacional de la administración Kast. La eventual reunión con Donald Trump concentra parte de la atención, aunque sigue sin confirmarse.

El estreno ocurre, además, bajo presión. Las tensiones con Argentina, la controversia por el estrecho de Magallanes y los episodios protagonizados por el embajador estadounidense Brandon Judd, han puesto el foco sobre la conducción de la política exterior y sobre el propio canciller Francisco Pérez Mackenna , quien enfrentará una interpelación parlamentaria el 28 de septiembre, al regreso del viaje.

, quien enfrentará una interpelación parlamentaria el 28 de septiembre, al regreso del viaje. Otro de los focos ha sido la ambivalente relación de Kast con la ONU, llegando a afirmar alguna vez que “primero está Chile”, y hasta propuso sacar al país del Consejo de Derechos Humanos. Ahora, en cambio, sostiene que su mirada “ha evolucionado”. Así, el debut en Nueva York podría entregar las primeras señales concretas sobre cuánto pesa hoy el multilateralismo en su política exterior y bajo qué condiciones está dispuesto a ejercerlo.

Zapateo. A propósito de los indultos a enfermos terminales, el Presidente José Antonio Kast citó el lunes de esta semana al abogado Nelson Caucoto, en una entrevista en Radio Cooperativa, aseverando que “no corresponde que una persona muera en la cárcel… y esto lo ha dicho el juez Garzón, lo ha dicho el abogado Caucoto”, comentó en referencia a una entrevista del abogado concedida a El Mostrador, donde comenta que si un condenado está en fase terminal debe morir “en su casa junto a su familia”.

El Mandatario olvidó mencionar que en la misma conversación Caucoto –quien acaba de recibir la medalla “Derechos Humanos y Democracia” en la Universidad de Chile– asegura que la mayoría de quienes hoy apelan a enfermedades para lograr rebajas o sustituciones de penas –como en el caso de Edwin Dimter– han sido capaces de engañar al Servicio Médico Legal, recordando además que eso fue lo que hizo el propio Pinochet: evitar su juzgamiento en Londres apelando a un supuesto daño cerebral.

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Y hasta aquí llega esta edición especial de +Política. ¡Que disfruten las Fiestas Patrias! Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a maspolitica@elmostrador.cl.