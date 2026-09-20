Bonos para mujeres en septiembre: conoce quiénes pueden recibirlos y los montos

En septiembre de 2026, las mujeres pueden acceder a distintos bonos, subsidios y aportes económicos entregados por el Estado, dependiendo de su edad, situación laboral, composición familiar y nivel de ingresos.

Entre los beneficios que contemplan pagos o procesos vigentes durante este mes se encuentran el Bono al Trabajo de la Mujer, el Bono por Hijo, el Bono de Protección, la Asignación Maternal y el Subsidio Familiar (SUF). La información y consulta de estos aportes está disponible en plataformas oficiales como ChileAtiende, la Red de Protección Social y, en el caso del BTM, Sence.

Los requisitos y modalidades de acceso varían según cada beneficio. Algunos son postulables, mientras que otros no requieren una nueva solicitud para recibir los pagos.

¿Qué bonos y beneficios pueden recibir las mujeres en septiembre de 2026?

La oferta estatal contempla distintos aportes dirigidos a mujeres en diferentes situaciones. Estos son los principales beneficios que pueden considerar durante septiembre:

Bono al Trabajo de la Mujer: pagos según calendario para beneficiarias que cumplen los requisitos.

pagos según calendario para beneficiarias que cumplen los requisitos. Bono por Hijo: aporte asociado a la pensión de mujeres que tienen hijos nacidos vivos o adoptados.

aporte asociado a la pensión de mujeres que tienen hijos nacidos vivos o adoptados. Bono de Protección: pago mensual durante 24 meses para familias que participan en Chile Seguridades y Oportunidades.

pago mensual durante 24 meses para familias que participan en Chile Seguridades y Oportunidades. Asignación Maternal: aporte para trabajadoras embarazadas o trabajadores cuyas cónyuges están en periodo de gestación.

aporte para trabajadoras embarazadas o trabajadores cuyas cónyuges están en periodo de gestación. Subsidio Familiar: apoyo mensual para quienes tienen cargas familiares y cumplen las condiciones establecidas.

¿Quiénes pueden recibir el Bono al Trabajo de la Mujer y cuánto paga?

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) busca mejorar los ingresos de trabajadoras dependientes e independientes y fomentar su incorporación al mercado laboral formal.

Durante septiembre no existen nuevas postulaciones a este beneficio, sino que se mantienen los pagos correspondientes al calendario establecido.

Para acceder al aporte se deben cumplir determinadas condiciones:

Quiénes: mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad. RSH: pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Cuándo: los pagos se realizan de acuerdo con el calendario del beneficio.

los pagos se realizan de acuerdo con el calendario del beneficio. Requisito laboral: mantener las cotizaciones al día.

El monto puede alcanzar un máximo anual en torno a los $678.000, mientras que los pagos mensuales son proporcionales al tramo de renta bruta.

La revisión de los pagos del BTM se realiza directamente en la plataforma de Sence.

¿Qué mujeres pueden acceder al Bono por Hijo?

El Bono por Hijo es un aporte estatal destinado a incrementar el monto de la pensión de las mujeres mediante una bonificación por cada hijo nacido vivo o adoptado.

Entre las condiciones para acceder se encuentran:

Quiénes: mujeres de 65 años o más.

mujeres de 65 años o más. Residencia: haber vivido en Chile durante al menos 20 años, continuos o discontinuos.

haber vivido en Chile durante al menos 20 años, continuos o discontinuos. Previsión: estar afiliada a una AFP o ser beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El bono genera rentabilidad desde el nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales vigentes a la fecha de nacimiento. Para nacimientos recientes, el cálculo se efectúa sobre el sueldo mínimo fijado por ley.

El pago se realiza junto con la pensión mensual una vez que la beneficiaria cumple la edad legal de jubilación.

¿Quiénes reciben el Bono de Protección o Bono Dueña de Casa?

El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un beneficio mensual que no requiere postulación y que se entrega durante 24 meses a las familias que participan del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El beneficio se paga prioritariamente a las mujeres del hogar. Para recibirlo, se debe haber aceptado la invitación a participar en alguno de los programas correspondientes y haber firmado la Carta de Compromiso.

El orden de prioridad contempla:

Madres con hijos menores de edad o personas con discapacidad.

Jefas de hogar.

Dueñas de casa.

Los montos mensuales establecidos según el periodo son:

Primeros 6 meses: $24.523 .

. Mes 7 al 12: $18.664 .

. Mes 13 al 18: $12.832 .

. Mes 19 al 24: $22.007.

¿Qué es la Asignación Maternal y quién puede recibirla?

La Asignación Maternal es un aporte económico dirigido a trabajadoras embarazadas o a trabajadores cuyas cónyuges se encuentran en periodo de gestación.

Para acceder al beneficio se deben considerar las siguientes condiciones:

Quiénes: trabajadoras embarazadas o trabajadores cuyas cónyuges estén embarazadas.

trabajadoras embarazadas o trabajadores cuyas cónyuges estén embarazadas. Situación laboral: contar con contrato laboral dependiente o cotizar como independiente.

contar con contrato laboral dependiente o cotizar como independiente. Cuándo: el embarazo debe acreditarse a partir del quinto mes de gestación.

el embarazo debe acreditarse a partir del quinto mes de gestación. Acreditación: se requiere un certificado médico.

El beneficio se paga de manera retroactiva por los nueve meses de gestación y el monto mensual depende del tramo de ingreso mensual de la trabajadora.

¿Quiénes pueden recibir el Subsidio Familiar durante septiembre?

El Subsidio Familiar (SUF) está dirigido a madres o jefas de hogar que no cuentan con previsión social ni ingresos suficientes para la mantención de sus cargas familiares.

El beneficio considera como cargas familiares a menores de 18 años o personas con discapacidad.

Entre sus requisitos se encuentran:

Quiénes: madres o jefas de hogar que cumplan las condiciones del beneficio.

madres o jefas de hogar que cumplan las condiciones del beneficio. RSH: estar inscrita en el Registro Social de Hogares.

estar inscrita en el Registro Social de Hogares. Ingresos: pertenecer al 60% de menores ingresos.

pertenecer al 60% de menores ingresos. Cuándo: el aporte se entrega mensualmente por cada carga o causante inscrita.

Además del aporte económico, el beneficio contempla acceso a prestaciones médicas gratuitas en el sistema público.

¿Cómo consultar si tengo derecho a estos beneficios?

Las personas interesadas pueden revisar la información de los beneficios y verificar si cumplen las condiciones a través de ChileAtiende o de la plataforma de la Red de Protección Social, utilizando su RUT y ClaveÚnica.

En el caso específico del Bono al Trabajo de la Mujer, la consulta de los pagos debe realizarse directamente en la plataforma de Sence.

De esta manera, cada beneficiaria puede revisar su situación particular y conocer si tiene pagos asociados a alguno de estos aportes estatales durante septiembre.