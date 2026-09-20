Fiestas Patrias 2027 tendrán tres días de celebración: ¿cuándo será el próximo “18” XL?

Las celebraciones de Fiestas Patrias 2026 llegaron a su fin, pero muchos ya comienzan a mirar el calendario para saber cuántos días de descanso traerán los próximos años. Y aunque en 2027 habrá una jornada adicional de feriado, los festejos no alcanzarán la extensión de otros años.

Según el calendario, el 18 y 19 de septiembre de 2027 caerán sábado y domingo, respectivamente. Sin embargo, una normativa vigente permitirá sumar un día extra de descanso.

Se trata de la Ley 20.983, promulgada en 2016 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que establece que:

“Declárase feriado el día viernes 17 de septiembre, cada vez que el 18 y el 19 de septiembre de aquel año coincidan con sábado y domingo, respectivamente. Del mismo modo, al recaer el 1 de enero en día domingo, el lunes 2 siguiente será feriado”.

De esta manera, las Fiestas Patrias de 2027 tendrán tres días de celebración, replicando el esquema vivido en 2026, con feriados el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de septiembre.

Los años con más días de celebración

Para encontrar Fiestas Patrias más extensas habrá que esperar algunos años. En 2028, el calendario permitirá cuatro días consecutivos de descanso, ya que el 18 y 19 de septiembre caerán lunes y martes, sumándose el fin de semana previo, correspondiente al sábado 16 y domingo 17.

El escenario más favorable llegará en 2029. Ese año, el 18 y 19 de septiembre serán martes y miércoles, lo que activará un feriado adicional el lunes 17 gracias a la Ley 20.215, publicada en 2007.

Esta normativa establece que lunes o viernes podrán declararse feriados cuando las Fiestas Patrias queden inmediatamente antes o después de esos días. En concreto, funciona de la siguiente manera:

Lunes 17: será feriado cuando el 18 y 19 de septiembre coincidan con martes y miércoles.

Viernes 20: será feriado cuando el 18 y 19 de septiembre coincidan con miércoles y jueves.

Con ello, las Fiestas Patrias de 2029 se extenderán por cinco días consecutivos, configurando una de las celebraciones más largas de los próximos años.

Estos feriados prolongados no solo representan una oportunidad de descanso para las familias, sino que también suelen impulsar sectores como el turismo, la gastronomía y el entretenimiento, que registran un aumento en la actividad durante estas fechas.