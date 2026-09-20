Ya se habilitó el cupón de pago para deudores del Préstamo Solidario: revisa cómo se accede

El Servicio de Impuestos Internos (SII) amplió el plazo para que cerca de 900 mil contribuyentes que mantienen cuotas pendientes del Préstamo Solidario correspondiente a los años 2020 y 2021 puedan regularizar su situación tributaria.

La medida beneficia a personas que originalmente debían presentar las declaraciones de renta faltantes hasta el 30 de agosto. Ahora, quienes se encuentren dentro del grupo considerado por el SII tendrán plazo hasta el 30 de noviembre de 2026 para cumplir con esta obligación.

El objetivo es entregar mayores facilidades a los contribuyentes de menores ingresos para que puedan resolver las deudas asociadas a este beneficio estatal.

El SII informó que las personas que pueden acceder a esta ampliación recibirán la información correspondiente mediante un correo electrónico.

¿Cómo podrán regularizar la deuda del Préstamo Solidario?

Las personas que se encuentren en esta situación podrán realizar el trámite por internet a través del sitio del Servicio de Impuestos Internos.

Para ello, deben ingresar a:

Servicios online > Declaración de renta > Declarar Renta (F22) > Seleccionar año tributario > Revisar propuesta de Formulario F22 > Realizar el pago por internet.

De esta manera, los contribuyentes podrán presentar las declaraciones de renta que se encuentren pendientes y avanzar en la regularización de las cuotas adeudadas.

SII habilitará opción para declarar sin pagar

Una de las principales novedades de esta medida será la habilitación de una alternativa para quienes no puedan efectuar el pago inmediatamente.

A partir del 14 de septiembre de 2026, el sitio web del SII permitirá realizar una “Declaración sin pago” en línea y generar un comprobante de deuda.

Este documento permitirá posteriormente pagar la deuda o solicitar un convenio de pago ante la Tesorería General de la República (TGR), sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina del Servicio de Impuestos Internos.

La alternativa busca facilitar la regularización para quienes mantienen obligaciones pendientes y no cuentan con los recursos para realizar el pago de manera inmediata.

¿Dónde revisar la deuda del Préstamo Solidario?

El SII también recordó que los contribuyentes pueden consultar la información relacionada con su situación a través del portal de reintegro del Préstamo Solidario, donde es posible revisar la deuda, consultar ejemplos y acceder a orientación sobre las distintas alternativas disponibles para pagar las cuotas pendientes.

Hasta el 30 de noviembre se podrá regularizar la situación

La ampliación del plazo entrega una nueva oportunidad a los contribuyentes que mantienen declaraciones pendientes relacionadas con el Préstamo Solidario de 2020 y 2021.

Quienes hayan recibido la comunicación del SII deberán realizar el trámite dentro del nuevo plazo y, si no pueden pagar inmediatamente, podrán utilizar desde el 14 de septiembre la opción de declaración sin pago para posteriormente regularizar la deuda o solicitar un convenio ante la Tesorería General de la República.