Perú: asesinan a periodista y candidata a elecciones regionales

Una periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú fue asesinada a balazos el sábado, mientras realizaba un acto de campaña en un mercado, informaron autoridades.

Susy Aponte, de 44 años y aspirante a la gobernación del departamento de Áncash, fue atacada mientras recorría con simpatizantes un mercado en el distrito de Caraz en esa región.

Aponte postulaba a las elecciones del 4 de octubre.

El ataque dejó cinco personas heridas de bala, que fueron trasladadas al hospital regional y un venezolano detenido, según dijo la policía en un comunicado.

Aponte tenía un portal informativo,”China Polo Dominical”, donde difundía denuncias sobre presuntas irregularidades y corrupción en la policía.

Hace unos días denunció en sus redes sociales que recibió amenazas desde las prisiones.

El Consejo de la Prensa Peruana, que agremia a periodistas en Perú, solicitó una investigación por el asesinato de la comunicadora.

“Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos”, señaló en sus redes sociales.

Cuatro periodistas peruanos fueron asesinados en 2025, según la policía.