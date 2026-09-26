Feriados que quedan en 2026: dos fines de semana largos marcarán el cierre del año

Tras el fin de semana extendido por Fiestas Patrias, que contempló los días 18, 19 y 20 de septiembre, aún quedan cinco feriados en el calendario nacional antes de que termine 2026. De ellos, solo uno tiene carácter irrenunciable.

El próximo feriado llegará durante la primera quincena de octubre. Se trata del Encuentro de Dos Mundos, que se conmemora el lunes 12 de octubre y recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. La fecha permitirá un nuevo fin de semana largo, aunque no corresponde a un feriado irrenunciable.

Posteriormente, el calendario contempla dos feriados durante el último fin de semana de octubre y el inicio de noviembre. El sábado 31 de octubre se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que el domingo 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos.

En diciembre, en tanto, habrá dos feriados. El martes 8 de diciembre será la Inmaculada Concepción, mientras que el viernes 25 de diciembre se celebrará Navidad, fecha que sí tiene carácter de feriado irrenunciable y que dará paso al último fin de semana largo del año.

De esta manera, durante los tres meses que restan de 2026 habrá cinco feriados en total: uno irrenunciable y dos que permitirán disfrutar de fines de semana largos.