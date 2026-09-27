El apagón eléctrico registrado ayer sábado afectó a más de 123.000 clientes en 12 comunas. La Florida concentró la mayor cantidad de afectados, con 81.773 clientes sin suministro en un momento de la mañana.

Ante un corte de luz, es importante tomar algunas precauciones para evitar que los electrodomésticos sufran daños, especialmente por posibles variaciones de voltaje cuando regrese la electricidad.

Qué hacer durante un apagón eléctrico

Desenchufa los equipos electrónicos : televisores, computadores, microondas, routers y otros aparatos sensibles deben quedar desconectados durante el corte.

: televisores, computadores, microondas, routers y otros aparatos sensibles deben quedar desconectados durante el corte. No sobrecargues enchufes ni alargadores : evita conectar varios equipos a una misma toma de corriente.

: evita conectar varios equipos a una misma toma de corriente. Usa protectores de sobretensión : estos dispositivos ayudan a proteger los equipos ante alzas bruscas de voltaje.

: estos dispositivos ayudan a proteger los equipos ante alzas bruscas de voltaje. Considera una UPS para equipos críticos: permite mantener temporalmente funcionando computadores, routers u otros dispositivos y protegerlos frente a interrupciones.

permite mantener temporalmente funcionando computadores, routers u otros dispositivos y protegerlos frente a interrupciones. Deja una luz encendida: así podrás saber cuándo retorna el suministro eléctrico.

Qué hacer cuando vuelve la electricidad

No conectes todo inmediatamente: espera unos minutos para comprobar que el suministro se haya estabilizado.

espera unos minutos para comprobar que el suministro se haya estabilizado. Reconecta los equipos de manera gradual: comienza por los aparatos menos sensibles y deja televisores y computadores para después.

comienza por los aparatos menos sensibles y deja televisores y computadores para después. Revisa los electrodomésticos antes de utilizarlos: si percibes olor a quemado, ruidos extraños, luces intermitentes o problemas al encender, desconéctalos y evita seguir utilizándolos.

si percibes olor a quemado, ruidos extraños, luces intermitentes o problemas al encender, desconéctalos y evita seguir utilizándolos. Mantén cerrado el refrigerador: durante el apagón, abrirlo lo menos posible ayuda a conservar por más tiempo la temperatura de los alimentos.

La recomendación fundamental

Ante un apagón eléctrico, desenchufar los equipos y esperar antes de volver a conectarlos puede ayudar a reducir el riesgo de daños provocados por variaciones de voltaje.