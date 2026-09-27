De los mismos autores del falso cuartel de la PDI: el manual del extorsionador profesional

El teléfono de Luis Moraga Parisi, imputado por secuestro extorsivo, reveló un manual para extorsionar a un abogado, con instrucciones para simular una investigación por lavado de dinero y amenazas de levantar el secreto bancario. El documento fue enviado por un funcionario activo de la PDI.

Un manual para extorsionar

El teléfono de Luis Moraga Parisi, imputado por asociación criminal y secuestro extorsivo, contenía un PDF borrado y posteriormente recuperado con instrucciones detalladas para extorsionar a un abogado de Santiago. El documento simulaba una investigación por lavado de dinero y ofrecía evitar diligencias judiciales a cambio de un pago.

El teléfono de Luis Moraga Parisi, imputado por asociación criminal y secuestro extorsivo, contenía un PDF borrado y posteriormente recuperado con instrucciones detalladas para extorsionar a un abogado de Santiago. El documento simulaba una investigación por lavado de dinero y ofrecía evitar diligencias judiciales a cambio de un pago. Documento enviado por un inspector de la PDI

La denominada “Ficha caso digital” fue enviada desde el correo electrónico del inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña, uno de los siete detectives involucrados en el caso y señalado en la investigación como uno de los cerebros de la operación.

La denominada “Ficha caso digital” fue enviada desde el correo electrónico del inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña, uno de los siete detectives involucrados en el caso y señalado en la investigación como uno de los cerebros de la operación. Amenazas con el secreto bancario

El libreto instruía decirle al abogado que había sido mencionado por una persona detenida por supuestas empresas ficticias y lavado de dinero. Para presionarlo, se le advertiría sobre un eventual levantamiento de su secreto bancario y las consecuencias que una investigación podría tener para su ejercicio profesional.

El libreto instruía decirle al abogado que había sido mencionado por una persona detenida por supuestas empresas ficticias y lavado de dinero. Para presionarlo, se le advertiría sobre un eventual levantamiento de su secreto bancario y las consecuencias que una investigación podría tener para su ejercicio profesional. Denuncia falsa para presionar al clan Chen

La investigación también establece que Moraga presentó una denuncia falsa ante la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana. Según la nota, el objetivo era proporcionar una justificación para que dos policías implicados acudieran al departamento de Mingkai Fu y continuaran presionándolo por el pago de $270 millones , después de un desembolso inicial de $30 millones.

La investigación también establece que Moraga presentó una denuncia falsa ante la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana. Según la nota, el objetivo era proporcionar una justificación para que dos policías implicados acudieran al departamento de Mingkai Fu y continuaran presionándolo por el pago de , después de un desembolso inicial de $30 millones. La extorsión llegó a concretarse en una reunión

Moraga intentó visitar al abogado en su domicilio y posteriormente ambos se reunieron en un café. El representante de la víctima, Luis Gálvez, presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra todos quienes resulten responsables del delito de extorsión. Si quieres leer la nota completa sigue este link:

De los mismos autores del falso cuartel de la PDI: el manual del extorsionador profesional