La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para la tarde y noche de este domingo 27 de septiembre. El fenómeno contempla sectores de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, debido a una condición de inestabilidad atmosférica que estará acompañada de nubosidad y chubascos.

El evento meteorológico se concentrará en sectores específicos de tres regiones de la zona sur.

¿Dónde podrían registrarse?

El aviso considera las siguientes zonas:

La Araucanía: Valle y Precordillera.

Valle y Precordillera. Los Ríos: Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.

Los Lagos: Valle, Precordillera, Chiloé y Litoral Interior.

¿Cuándo estará vigente el aviso?

Según la DMC, las probables tormentas eléctricas podrían desarrollarse desde la tarde de este domingo 27 de septiembre hasta la noche de la misma jornada.

El fenómeno estará asociado a nubosidad y chubascos, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones de la autoridad meteorológica, especialmente si se encuentra en alguno de los sectores incluidos en el aviso.

En resumen

Regiones: La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Horario: desde la tarde hasta la noche de este domingo.

Fenómeno: probables tormentas eléctricas, nubosidad y chubascos.

Sectores: valles, precordillera, Cordillera de la Costa, Chiloé y Litoral Interior, dependiendo de la región.