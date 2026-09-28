El Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado permite reducir el monto de la cuenta mensual de agua para hogares que cumplen determinados requisitos.

Según información de ChileAtiende, el beneficio considera un consumo máximo de 13 m³ y puede cubrir entre el 25% y el 85% del valor del agua potable y alcantarillado, dependiendo del nivel socioeconómico del hogar.

Para las familias que pertenecen al Subsistema Seguridades y Oportunidades, el subsidio puede cubrir el 100% de los primeros 15 m³ registrados en la cuenta mensual.

¿Quiénes pueden postular?

Para acceder al beneficio, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser residente permanente de la vivienda correspondiente a la municipalidad que entrega el beneficio.

correspondiente a la municipalidad que entrega el beneficio. Estar al día en los pagos con la empresa sanitaria o el sistema de agua potable rural.

con la empresa sanitaria o el sistema de agua potable rural. Ser jefa o jefe de hogar del grupo familiar principal.

del grupo familiar principal. Contar con Registro Social de Hogares (RSH) .

. Tener conexión a la red de agua potable .

. Ser propietario, arrendatario, usufructuario o allegado externo de la vivienda.

externo de la vivienda. Si se comparte medidor con otras viviendas, realizar una postulación colectiva .

. Presentar la última boleta de agua pagada.

¿Dónde y cuándo se postula?

La postulación se puede realizar durante todo el año y debe hacerse en el departamento social de la municipalidad correspondiente al domicilio.

Al momento de realizar el trámite, se deben presentar:

Registro Social de Hogares.

Última boleta de agua pagada.

Documentación que acredite la residencia permanente.

¿Cuánto tiempo dura el beneficio?

El subsidio tiene una duración de tres años y no se renueva automáticamente.

Para continuar recibiéndolo, se debe realizar una nueva postulación y seguir cumpliendo las condiciones exigidas.

¿Cuándo se puede perder el subsidio?

El beneficio puede extinguirse si: