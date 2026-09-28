Muere carabinero baleado durante una fiscalización en Lo Espejo: atacante falleció en el lugar

El cabo segundo de Carabineros, Cristopher Andrés Aguilera Fernández, murió este domingo tras recibir un disparo en la cabeza durante una fiscalización en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana. El hombre que disparó contra los funcionarios también falleció en el lugar, luego de que otro carabinero repeliera el ataque.

De acuerdo con BioBioChile, el hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas en el sector Las Dunas. Funcionarios de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas fiscalizaban a un grupo de aproximadamente siete personas cuando, según los antecedentes preliminares, uno de los hombres abrió fuego. Aguilera fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció a causa de sus lesiones.

Por instrucción del Ministerio Público, el OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) quedaron a cargo de los peritajes. El fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante Arce, informó que se levantó al menos una treintena de evidencias balísticas en el sitio del suceso.

El persecutor señaló que el agresor fallecido era de nacionalidad venezolana y registraba detenciones previas por porte ilegal de arma cortante o punzante. Sus demás antecedentes y su situación migratoria seguían bajo indagación.

Tras confirmarse la muerte del cabo segundo, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, lamentó el ataque. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, acudió al centro médico para acompañar a la familia y transmitirle las condolencias del Presidente de la República.