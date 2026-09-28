Canciller enfrenta una interpelación inédita por Escudo de las Américas y el Estrecho de Magallanes

Pérez Mackenna enfrenta una interpelación inédita por el Escudo y el Estrecho

El canciller Francisco Pérez Mackenna comparecerá este lunes ante la Cámara de Diputadas y Diputados en la primera interpelación a un ministro del Gobierno de José Antonio Kast. El diputado socialista Nelson Venegas conducirá las preguntas sobre 13 materias de política exterior. Entre ellas figuran la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, la relación con Argentina, los aranceles de Estados Unidos, el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y la adhesión al Escudo de las Américas. El Gobierno anunció que el ministro explicará las razones de esta última decisión ante la Cámara.

Muere carabinero en Lo Espejo y Kast pide acelerar las leyes de seguridad

El presidente José Antonio Kast pidió al Congreso acelerar la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo tras la muerte del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández. El carabinero recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento en Lo Espejo y falleció la noche del domingo. Kast expresó condolencias a su familia y dijo que las iniciativas de seguridad ya están presentadas. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció más respaldo legal, material y operativo a las policías. La Fiscalía investiga el ataque; el hombre que disparó contra los funcionarios murió en el lugar tras la respuesta policial.

Kast alista un plan de empleo con subsidios e inversión pública

El Gobierno prevé que el presidente José Antonio Kast presente este lunes un paquete para enfrentar el desempleo. El biministro Claudio Alvarado adelantó que incluirá inversión pública y subsidios a la contratación de trabajadores. La tasa de desocupación del trimestre mayo-julio fue de 9,5 %. La Moneda había encargado el diseño de la agenda a las carteras de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas y Vivienda, además de la Subdere. Hasta el cierre de esta edición no se habían comunicado el costo, los cupos ni las condiciones de las medidas. Esos detalles deberán conocerse con el anuncio presidencial.

Kast cae a 28,2 % de aprobación y el rechazo llega a 57,6 %

La desaprobación de la gestión del presidente José Antonio Kast llegó a 57,6 % en septiembre, según Pulso Ciudadano: subió 3,2 puntos respecto de agosto. Su aprobación bajó 5,6 puntos y quedó en 28,2 %. La distancia entre rechazo y respaldo se amplió a 29,4 puntos. El gabinete registró 63,6 % de desaprobación y 21,2 % de aprobación. Activa Research realizó 1.086 entrevistas entre el 23 y el 25 de septiembre mediante un panel en línea no probabilístico. La medición muestra una caída frente a agosto, pero el 28,2 % no es el mínimo del Mandatario en la serie.

Alvarado responde a Bachelet y Boric por el Escudo de las Américas

El biministro Claudio Alvarado defendió la incorporación de Chile al Escudo de las Américas y respondió a los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric. Sostuvo que la declaración suscrita por Chile y otros 14 países es un acuerdo político de cooperación contra el crimen organizado, sin obligaciones jurídicas ni carácter de alianza militar. También descartó compromisos para utilizar a las Fuerzas Armadas. Alvarado cuestionó que los exmandatarios expresaran sus reparos en público y señaló que debieron conversar directamente con Kast. El Gobierno aún debe precisar los alcances operativos de la cooperación anunciada.

Reforma migratoria: García Ruminot admite que confió en votos que no llegaron

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, reconoció que el Gobierno calculó mal los apoyos para su reforma constitucional sobre expulsiones administrativas. La Cámara la rechazó por un voto: obtuvo 88 a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, cuando requería 89. La iniciativa buscaba ampliar el plazo de detención de extranjeros para ejecutar la expulsión. El ministro dijo que confiaron en respaldos comprometidos que no se concretaron en la sala. La presidenta de la Cámara alta, Paulina Núñez, cuestionó la coordinación política del Ejecutivo tras la votación. Hasta ahora no se ha informado una nueva fórmula legislativa.

Presupuesto 2027: el Congreso alerta por recortes antes de conocer el proyecto

El Gobierno debe presentar el proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso a más tardar el 30 de septiembre. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que el gasto crecerá, aunque de manera mesurada. Parlamentarios oficialistas pidieron priorizar seguridad, salud, empleo e inversión; desde la oposición expresaron preocupación por eventuales recortes a gobiernos regionales y servicios públicos. La ministra de Educación, María Paz Arzola, cuestionó el rigor con que se ha asignado la gratuidad, mientras estudiantes convocaron a una movilización para el 1 de octubre. Las partidas definitivas se conocerán con el ingreso del proyecto.

Trump rechaza el plan iraní para reabrir Ormuz en siete días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta que Irán presentó para restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz en siete días. El plan contemplaba un alto el fuego temporal, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y de sanciones al petróleo iraní, y la liberación de activos congelados, antes de la reapertura de la ruta y la reanudación de conversaciones. Trump calificó la propuesta como inaceptable. El estrecho continúa afectado por la guerra y no se ha anunciado un acuerdo entre Washington y Teherán. La evolución de las negociaciones puede incidir en el comercio energético.