PGU: qué hacer si no recibiste el pago de septiembre

Un grupo de pensionados no recibió el depósito de la PGU y otros beneficios previsionales el martes 15 de septiembre, debido a un error en un archivo enviado por Bice Vida al Instituto de Previsión Social (IPS).

Ante esta situación, el IPS activó un plan de contingencia para facilitar el acceso a los pagos antes de Fiestas Patrias.

¿Hasta cuándo se puede cobrar?

Las personas afectadas pueden retirar sus pagos hasta este jueves 17 de septiembre, de manera presencial, en sucursales de BancoEstado y BancoEstado Express.

¿Qué pasa si no puedo ir a cobrar?

Quienes no puedan realizar el cobro presencial dentro de ese plazo recibirán automáticamente el monto correspondiente mediante depósito bancario el miércoles 23 de septiembre.

No es necesario realizar una nueva solicitud para recibir el pago.

¿Cómo saber si estoy entre los afectados?

Las personas involucradas pueden revisar las comunicaciones enviadas por Bice Vida o el IPS, donde se informa sobre la situación y las alternativas disponibles para recibir los beneficios.

Fechas importantes

17 de septiembre: último día para cobrar presencialmente en BancoEstado.

23 de septiembre: depósito bancario automático para quienes no retiren el pago dentro del plazo.