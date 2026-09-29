Día del Cine 2026: revisa las fechas y entradas desde $2.000
El Día del Cine 2026 tendrá una nueva edición durante tres días. Cinemark, Cinépolis, Cineplanet, Muvix y Cine Star participarán con entradas desde $2.000 en salas tradicionales y valores especiales para otros formatos.
Los fanáticos del cine tendrán una nueva oportunidad para ir a las salas con precios promocionales. La nueva edición del Día del Cine 2026 se realizará durante tres jornadas y contará con funciones en distintas cadenas a lo largo del país.
La actividad incluirá películas disponibles en cartelera, aunque la oferta, los horarios y las condiciones dependerán de cada cine y ciudad.
¿Cuándo será el Día del Cine 2026?
La nueva edición se realizará durante tres días:
- Lunes 28 de septiembre
- Martes 29 de septiembre
- Miércoles 30 de septiembre
Las funciones estarán disponibles en salas de cine de distintas ciudades de Chile.
¿Cuánto costarán las entradas?
Los precios promocionales anunciados son:
- Desde $2.000: entradas para salas tradicionales.
- $4.000: algunas experiencias y formatos especiales.
- Los valores pueden variar según la cadena, formato de sala y función.
Por eso, antes de comprar, se recomienda revisar las condiciones específicas de cada cine.
¿Qué cadenas participan?
En esta edición participarán:
- Cinemark
- Cinépolis
- Cineplanet
- Muvix
- Cine Star
¿Qué películas estarán disponibles?
La cartelera no será necesariamente la misma en todos los cines. Cada cadena determinará las películas, horarios y funciones disponibles durante los tres días del evento.
Por ello, quienes quieran aprovechar la promoción deberán revisar directamente la cartelera del cine al que desean asistir, considerando también la ciudad y el formato de la sala.
Una nueva edición durante 2026
El Día del Cine tendrá esta nueva jornada promocional en septiembre, después de la actividad realizada durante abril.
La iniciativa contempla precios especiales durante varios días para facilitar el acceso del público a las salas de cine y ofrecer una alternativa de entretenimiento durante la última semana de septiembre.
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