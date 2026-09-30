Hacer compost en casa es una forma sencilla de aprovechar restos de frutas, verduras y otros residuos orgánicos para convertirlos en un abono natural para plantas, jardines y huertos.

El compostaje doméstico permite reducir la cantidad de basura que generamos y obtener un material rico en materia orgánica. No es necesario tener un gran jardín: existen alternativas para patios, balcones e incluso departamentos.

La clave para hacer un buen compost está en combinar materiales húmedos y secos, mantener una humedad adecuada y asegurar suficiente oxígeno.

¿Qué es el compost?

El compost es un abono natural que se obtiene mediante la descomposición controlada de residuos orgánicos.

Durante este proceso, microorganismos transforman restos de comida, hojas, ramas y otros materiales biodegradables en una mezcla oscura, de textura similar a la tierra.

Cuando está maduro, el compost puede incorporarse al suelo para mejorar su estructura y aportar materia orgánica.

Cómo hacer compost en casa paso a paso

1. Elige dónde hacer el compost

Puedes instalar una compostera en un patio, jardín, terraza o balcón. También es posible utilizar una compostera comercial o fabricar una con un recipiente plástico, cajón de madera u otro contenedor con ventilación.

El recipiente debe permitir la circulación de aire y, cuando corresponda, eliminar el exceso de humedad.

2. Coloca una primera capa de material seco

En el fondo agrega materiales secos y relativamente gruesos, como:

Hojas secas.

Ramas pequeñas.

Cartón sin plastificar.

Papel sin tinta brillante.

Virutas o aserrín de madera sin tratar.

Esta capa ayuda a mejorar la circulación de aire y evita que los residuos se compacten.

3. Agrega los residuos orgánicos

Puedes incorporar restos de cocina y otros materiales húmedos, entre ellos:

Cáscaras y restos de frutas.

Restos de verduras.

Posos de café.

Bolsitas de té aptas para compostaje.

Cáscaras de huevo trituradas.

Restos vegetales del jardín.

Flores marchitas.

Cortar los residuos grandes en trozos pequeños ayuda a acelerar su descomposición.

4. Alterna materiales húmedos y secos

Un buen compost necesita equilibrio entre materiales “verdes” y “marrones”.

Los materiales verdes, ricos en humedad y nitrógeno, incluyen frutas, verduras, pasto fresco y café. Los materiales marrones, que aportan principalmente carbono, son hojas secas, cartón, papel y pequeñas ramas.

Mantener una buena proporción entre ambos ayuda a evitar malos olores y favorece la descomposición.

5. Mantén la humedad adecuada

El compost necesita humedad, pero no debe quedar empapado. Una referencia sencilla es que tenga una humedad similar a la de una esponja bien escurrida.

Si está demasiado seco, agrega un poco de agua o residuos húmedos. Si está muy mojado, incorpora hojas secas, cartón u otros materiales secos.

6. Remueve el compost

El oxígeno es fundamental para el compostaje. Remueve la mezcla periódicamente con una pala, horquilla o herramienta similar para airearla, distribuir la humedad y reducir los malos olores.

7. Espera a que el compost madure

El tiempo depende del clima, el tamaño de los residuos, la frecuencia con que se remueva la mezcla y el equilibrio entre materiales secos y húmedos.

El compost estará listo cuando tenga un color oscuro, textura suelta y olor similar al de la tierra húmeda. Los residuos originales deberían ser difíciles de reconocer.

Qué se puede poner en el compost

Entre los residuos que pueden incorporarse a una compostera doméstica están:

Restos de frutas y verduras.

Cáscaras de huevo.

Café y filtros de papel.

Té y algunas bolsas compostables.

Hojas secas.

Pasto.

Flores y plantas.

Cartón sin plastificar.

Papel sin recubrimientos.

Ramas pequeñas.

Servilletas de papel sin productos químicos.

Los materiales grandes deben cortarse o triturarse para facilitar su descomposición.

Qué no se debe poner en el compost

En una compostera casera convencional se recomienda evitar:

Carne y pescado.

Huesos.

Aceites y grasas.

Productos lácteos.

Comida muy condimentada.

Excrementos de perros y gatos.

Plásticos, vidrio y metales.

Papel plastificado.

Cenizas de materiales desconocidos o tratados.

Plantas enfermas, si no se controla adecuadamente la temperatura del compost.

También deben evitarse residuos con productos químicos o materiales no biodegradables.

Cómo evitar el mal olor en el compost

Un compost bien manejado no debería tener un olor fuerte. Si aparece un olor desagradable, suele existir exceso de humedad, demasiados residuos verdes o falta de oxígeno.

Para corregirlo:

Remueve la mezcla. Agrega hojas secas o cartón. Reduce temporalmente los residuos húmedos. Comprueba que la compostera tenga suficiente ventilación.

Un olor similar al de la tierra húmeda suele indicar un proceso adecuado.

Cómo hacer compost en un departamento

También es posible hacer compost en un departamento. Existen composteras pequeñas para balcones, terrazas o espacios interiores bien ventilados.

Otra alternativa es el vermicompostaje, que utiliza lombrices para transformar determinados residuos orgánicos en humus.

En espacios pequeños es especialmente importante incorporar cantidades moderadas de residuos y mantener un buen equilibrio con materiales secos.

Cómo hacer una compostera casera

Puedes fabricar una compostera con un recipiente plástico grande con tapa.

Para prepararlo:

Haz pequeños agujeros en los costados para permitir la entrada de aire.

Realiza algunos orificios en la base para facilitar el drenaje.

Coloca ramas u hojas secas en el fondo.

Alterna residuos orgánicos con cartón y hojas secas.

Remueve periódicamente el contenido.

En balcones o terrazas, puedes colocar el recipiente sobre una bandeja para evitar derrames.

Cuánto demora en hacerse el compost

No existe un tiempo único. Dependiendo de las condiciones, el compost puede tardar varios meses en estar completamente listo.

El proceso avanza más rápido cuando:

Los residuos están cortados en trozos pequeños.

Existe una buena proporción de materiales verdes y marrones.

La humedad es adecuada.

La mezcla se remueve regularmente.

La temperatura favorece la actividad de los microorganismos.

Una mezcla fría, seca o demasiado compactada puede tardar más.

Cómo saber si el compost está listo

El compost maduro debe presentar:

Color café oscuro.

Olor agradable a tierra.

Textura suelta.

Pocos residuos originales reconocibles.

Temperatura similar a la del ambiente.

Si todavía se distinguen grandes cantidades de residuos frescos, conviene continuar el proceso.

Cómo usar el compost

Una vez maduro, el compost puede mezclarse con tierra para maceteros, distribuirse alrededor de las plantas o incorporarse al suelo de un huerto o jardín.

También puede utilizarse para mejorar terrenos con poca materia orgánica. No es necesario aplicar grandes cantidades: generalmente se mezcla con la tierra existente en lugar de utilizarlo como único sustrato.