El nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE) comenzará a funcionar durante octubre y las postulaciones estarán disponibles desde el 1 de octubre de 2026.

El beneficio busca reemplazar programas como el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

Las personas interesadas deberán realizar el proceso a través de Sence y acreditar que cumplen las condiciones establecidas para acceder al aporte.

¿Quiénes pueden recibir el SUE?

El beneficio estará dirigido a cuatro grupos de trabajadores:

Jóvenes de 18 a 24 años.

Mujeres de 25 a 54 años.

Personas de 55 a 64 años.

Personas con discapacidad de hasta 64 años, siempre que estén inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Unificado al Empleo?

El monto no será igual para todas las personas beneficiarias. El SUE se calculará como un porcentaje de la remuneración bruta del trabajador o trabajadora.

El aporte tendrá un tope máximo de $185.000 mensuales y considerará remuneraciones de hasta 2,25 veces el Ingreso Mínimo Mensual (IMM).

En el caso de los trabajadores dependientes, el beneficio contempla tres tramos:

Tramo 1 : para rentas entre 0 y 1 IMM , con una bonificación creciente. Mientras menor sea la remuneración dentro de este rango, mayor será el porcentaje bonificado.

: para rentas entre , con una bonificación creciente. Mientras menor sea la remuneración dentro de este rango, mayor será el porcentaje bonificado. Tramo 2 : para rentas entre 1 y 1,25 IMM , con una bonificación fija.

: para rentas entre , con una bonificación fija. Tramo 3: para rentas entre 1,25 y 2,25 IMM, con una bonificación decreciente.

Las remuneraciones que superen las 2,25 veces el IMM quedarán fuera del beneficio.

¿Cómo se postula al SUE?

Las postulaciones comenzarán el 1 de octubre y se realizarán mediante la plataforma de Sence, donde cada persona deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos correspondientes a su grupo.

antes de postular, es importante revisar el tramo de remuneración y las condiciones específicas exigidas para cada grupo de beneficiarios.