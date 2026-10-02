Desde el 1 de octubre de 2026, el Bono Bodas de Oro tendrá un reajuste de 4,1% y llegará a $482.295 por matrimonio. Cada cónyuge recibirá $241.148, siempre que cumpla los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

El Bono Bodas de Oro tendrá un nuevo monto a partir de octubre, luego de que la Superintendencia de Seguridad Social confirmara un reajuste de 4,1% asociado a la variación del IPC.

De esta manera, las parejas que cumplan 50 años de matrimonio y reúnan las condiciones establecidas para acceder al beneficio podrán recibir un total de $482.295. El monto se entrega en partes iguales, por lo que cada integrante del matrimonio recibirá $241.148.

El beneficio está dirigido a matrimonios que cumplan una serie de requisitos relacionados con su situación civil, residencia, convivencia y Registro Social de Hogares.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Bodas de Oro?

Para acceder al beneficio, los cónyuges deben cumplir las condiciones establecidas por la normativa vigente, entre ellas haber cumplido 50 años de matrimonio y encontrarse dentro de los criterios exigidos para la entrega del bono.

Además, ambos integrantes de la pareja deben acreditar residencia en Chile y cumplir las condiciones de convivencia y de pertenencia al Registro Social de Hogares que correspondan.

El beneficio debe ser solicitado dentro del plazo establecido después de cumplir los 50 años de matrimonio.

¿Cuál es el nuevo monto del Bono Bodas de Oro?

Con el reajuste que comienza a regir desde el 1 de octubre de 2026, el Bono Bodas de Oro alcanzará los $482.295 por matrimonio.

El monto se distribuye de la siguiente manera:

Total por matrimonio: $482.295.

Monto para cada cónyuge: $241.148.

El reajuste de 4,1% responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cómo solicitar el Bono Bodas de Oro?

La solicitud puede realizarse mediante una videoatención en ChileAtiende. Para esta alternativa, los solicitantes deben contar con un computador o teléfono con conexión estable a Internet.

También es posible realizar el trámite de manera presencial en una sucursal de ChileAtiende. En este caso, se puede agendar previamente una hora.

Una vez realizada la solicitud y si no es necesario entregar información adicional, el monto del bono podrá retirarse en un centro de pago o recibirse mediante depósito, según la modalidad y la fecha que informe la ejecutiva o el ejecutivo durante la atención.